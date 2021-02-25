台灣向COVAX機制採購的20萬劑AZ新冠疫苗，最快可在3月開打，不過，外國施打疫苗後副作用頻傳，也讓國內民眾心生疑慮，萬一接種後產生嚴重副作用怎麼辦？疾管署長周志浩表示，若因接種新冠疫苗而受害，國內有常規救濟補償辦法，最高可求償600萬元。不過，與其他國家相比，台灣的最高補償金就比日本少了一倍。

根據BBC報導，由世界衛生組織主導的COVAX機制，24日送出第一批疫苗到非洲迦納，由於新冠疫苗以超快速度上市，其相關副作用疑慮一直是各國關注的焦點，WHO因此敲定一項無過失補償計畫，針對全球92個較貧窮國家進行接種出現嚴重副作用的救濟。

針對施打疫苗產生副作用，除了WHO的COVAX有無過失補償計畫，其實世界各國都有接種疫苗補償機制。根據UDN報導，美國每年誤工費和醫療補助140萬元、死亡最高1036萬元；日本若重度身障需全天照護可獲133萬元、死亡最高1168萬元及喪葬補助5.5萬元；英國嚴重副作用最多補償484萬元；香港則有36億基金供補償，死亡最高約910萬元、傷者最高1092萬元。

至於國內部份，指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，新冠疫苗接種後若發生嚴重不良反應，將比照常規接種疫苗預防接種受害救濟機制。

根據衛福部公布的預防接種受害救濟給付金額範圍，給付分死亡、障礙、嚴重疾病及其他不良反應4種類。其中，死亡及極重度障礙最高600萬元，無法確定與接種闗聯者為350萬元，其次障礙給付分重度、中度和輕度，最高分別可獲500萬元、400萬元和200萬元。

衛福部在官網指出，當民眾於疫苗接種後疑似不良反應的2年內，或受害情事發生後5年內，都可向政府提出預防接種受害救濟申請。送件後經由各界專家審議，而核定流程則為6個月。

(中時新聞網)