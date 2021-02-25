民進黨立委陳明文的女兒陳冠穎去年出版《我的老闆是總統：817萬票的幕後小英雄》一書，用年輕幕僚的視角，揭露總統蔡英文不為人知的一面。不過書中內容也被指是「自爆招募蟑螂網軍攻擊政敵」，對此，宅神朱學恒直言，裡面有些內容根本不該寫出來，並揭露柯文哲決定不參選2020總統的秘辛，直呼「柯文哲知道一定氣死」。

朱學恒在TVBS節目「新聞大白話」中表示，書中有很多內幕，因為陳明文女兒太菜，不該寫的把它寫出來。談到私菸案，他說，總統府一開始用「超買」形容違法走私案遭抨擊，事後為清洗關鍵字，只要是總統發文都用「違法走私」，因為總統府、蔡英文跟超買綁在一起，就會是負面印象，但說國安首長一肩扛責任，「這都胡說八道」，目的就是在一週到兩週內把新聞結束。

關於柯文哲2020退出總統大選，朱學恒提到書中內容，「高層交代下去，所有單位冷處理」，以前媒體都會堵訪，把柯文哲炒起來，但那次就講說這一、兩個月不要報他。

朱學恒引述書中內容，分析台北市長柯文哲當初是如何退出2020總統大選。（圖／本報資料照）

朱學恒分析，柯文哲在那段期間被忽視，懷疑自己沒有辦法、沒有機會，但實際上沙盤推演的結果，如果柯文哲當時出來，有助於拉走蔡英文年輕選票，如果拉走夠多，當時香港事件造成的影響就不會那麼多，因為很多年輕人投到柯文哲那邊了，所以民進黨那波運作真正成功的地方是兩個月之後，柯文哲不敢出來了，這是蔡英文2020勝選很重要的關鍵。

此外，同場來賓、媒體人謝寒冰則說，民進黨最讓他匪夷所思的地方是，明明做的事一般年輕人會覺得不太好、有問題，可是他們無所謂，因為對民進黨來講，只要贏就是贏了，建議國民黨智庫應該買這本書，畢竟人家都願意主動爆料，知己知彼百戰百勝。

(中時新聞網)