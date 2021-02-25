社群平台巨頭臉書(Facebook)在與澳洲因使用新聞向媒體付費發生爭執並和解後，周三(24日)宣布未來3年內會向新聞業投資至少10億美元(約285.5億台幣)。

臉書全球事務副總裁柯萊格(Nick Clegg)表示：「自2018年以來，我們已投資6億美元支持新聞業，並計劃在未來3年至少再投資10億美元。臉書樂於和新聞出版商合作，我們完全認知到，高品質的新聞業是開放社會運作模式的核心，向公民提供信息，並讓有權者承擔責任。」

在澳洲推出《新聞媒體議價法》後，臉書屏蔽大部分澳洲新聞來源，包含一些與消防、防疫相關政府單位業面反擊，結果兩敗俱傷，臉書形象受損，49%澳洲民眾則因為失去獲取消息主要平台備感不便。經過談判後，雙方都讓步，澳洲政府願對新法做4項修正，包括取消臉書、谷歌(Google)認為最不利條款，即當與出版商無法達成共識時價格由澳洲政府仲裁。

上個月臉書已宣布與英國多家媒體包括《衛報》(The Guardian)、電訊媒體集團(Telegraph Media Group)、《金融時報》(Financial Times)、《每日郵報》(Daily Mail)、天空新聞(Sky News)達成協議，臉書用戶可以在Facebook News中看到這些媒體新聞，該功能可以看到來自數百國各種精選物還有依客戶需求挑選的新聞。

柯萊格表示，臉書已與美國媒體業者達成類似協議，目前正在與德國、法國出版商談判中。另外有鑑於加拿大正準備在幾個月內推出與澳洲類似法律，有消息人士指出臉書在加拿大也已經開始接洽各家媒體內容業者。

但該消息人士向路透表示，臉書認為澳洲是特例，「澳洲基本上由一個大型媒體集團主導，該集團對政府還有政策影響都很大。大多數國家沒有這種狀況。」他說的是梅鐸(Rupert Murdoch)的新聞集團(News Corp)，在澳洲前3大城市雪梨、墨爾本、布里斯本，新聞集團在報業市占率超過2/3。

臉書周三在納斯達克股價平盤震盪，最終微幅收黑0.58%，報264.31美元，盤後小漲0.06%至264.48美元，基本上未受太多消息面影響。

(中時新聞網)