大陸《重慶晨報》上游新聞網25日報導，大陸諧星李誕24日在其個人社交平台為某品牌女性內衣帶貨，其話術中的「讓女性輕鬆躺贏職場」引發爭議，網友認為李誕涉嫌違反大陸《廣告法》，已號召群起舉報。隨後李誕的微博上，已看不到這條帶貨廣告。

李誕在帶貨視訊中稱：「＃我的職場救身衣＃，一個讓女性輕鬆躺贏職場的裝備，我說沒有我帶不了的貨，你就說信不信吧！」他說，最近一段時間一直在直播帶貨，卻沒想到有女性內衣品牌找到自己幫忙推廣。接到此推廣需求後，絞盡腦汁思考該從哪一個角度推薦，最後想到了女性職場壓力，回家還要照顧孩子，選對內衣就能緩解壓力，他還建議男人可以購買送女友。

報導稱，李誕的推廣話術讓不少網友表示反感，認為其涉嫌歧視女性，「？？？誰寫的文案？躺贏？你告訴我女性怎麼躺贏？？」「你在說什麼東西？用腦子想想你這文案合理嗎？女性怎麼就躺贏？」「不好意思，躺贏這個用詞就是有問題。憑什麼女性不用努力穿個內衣就能馳騁職場？女性被這個用詞冒犯到了還不讓說了？」「躺贏文案看出你壞，能接這個廣告你違法了連聰明人濾鏡都沒了。」

同時，有網友認為李誕涉嫌違法，大陸《廣告法》第38條規定：「廣告代言人在廣告中對商品、服務作推薦、證明，應當依據事實，符合本法和有關法律、行政法規規定，並不得為其未使用過的商品或者未接受過的服務作推薦、證明。」

網友質疑稱，「李誕一個男的，根本沒有使用女性內衣的需求，做女性代言就是違法了。而且你相信他是有基本的代言考量嗎？雖然廠家沒有說他是代言人，但是他實質行為就是代言行為，這就是違法的。」「男明星代言美妝這些我也就忍了，畢竟也幾乎沒有美妝產品說只限女性。但是這回是女性內衣，妥妥男性不能使用的，還要男明星代言，這些廠商寧願違法也要男藝人來做廣告，請大家積極舉報。」

(中時 )