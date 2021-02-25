澳洲國會今天通過劃時代的立法，要求全球數位平台必須為刊登澳洲產製的新聞內容付費。

法新社報導，在這項立法鎖定的兩個對象，即臉書公司（Facebook）和谷歌公司（Google）達成協議，同意付費給澳洲新聞組織以避免受到嚴苛的強制議價規定約束後，法案輕鬆在國會通過。

澳洲政府表示，這項稱為「新聞媒體與數位平台強制議價法」（News Media and Digital Platforms Mandatory Bargaining Code）的法令能確保新聞業「為自己產製的內容得到合理的報酬，進一步協助維持澳洲公益新聞」。

法案通過前，Google曾揚言撤出在澳洲的服務，但後來放軟立場，與數家媒體公司達成價值達數以百萬計美元的協議，包括最大的兩家公司，即媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）持有的新聞集團（News Corp.）和九號台娛樂控股公司（Nine Entertainment Co.）。

臉書也曾強烈抗議相關法案，並於上週斷然封鎖平台上所有新聞內容，以及多個州政府和緊急部門帳號，不過後來政府同意修改法案後，臉書已表示將恢復澳洲平台的新聞頁面。

澳洲與臉書之間的紛爭，在國際上備受關注，加拿大、英國等國家也正考慮類似立法。

(中央社)