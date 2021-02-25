中華電(2412)以結合行動、固網、海纜、衛星、數據中心等陸海空多面向網路資源及天羅地網縝密無縫的災害應變能力，獲行政院頒發「109年國家關鍵基礎設施防護指定演習」特優單位殊榮，值得一提的是，本次中華電總經理郭水義更獲頒「最佳指揮官」

謝繼茂董事長表示，中華電信身為台灣最大的綜合電信業者，對國家關鍵基礎設施防護演習高度重視，感謝全體演習同仁歷經7個多月的演練，除聯合外部26個應變機構，發揮高效的橫向聯繫能力外，並結合天災、資安、人為恐攻的複合情境想定，盡心設計艱難的應變與解決辦法，憑藉完善的備援及調度機制，充分展現抗災韌性與災害應變能力，成功完成歷年來災害型態涵括範圍最大、連結單位最廣、動員人力最多的應變演練，獲得國家最高肯定。

除了單位團體獎項外，總經理郭水義指揮得當、調度得宜，應變指揮能力備受評核委員肯定，獲頒「最佳指揮官」殊榮。總經理郭水義指出，中華電信身負確保穩定高韌性之全國聯外與對內通訊快速暢通的使命，連續六年獲行政院擇定為演習單位，代表政府對公司的重視。未來，中華電信會持續精進各項關鍵基礎設施安全防護，並在政府的指導下，與外部支援單位密切聯繫，形成區域聯防，確保核心業務在各式威脅及災害下都能持續營運，使國家指管通訊暢通無礙。

行政院主導之「國家關鍵基礎設施防護指定演習」為最高等級之一級國安層級演習，國安單位及行政院高度重視演習成果與績效，中華電信是台灣最大的綜合電信業者，電信建設橫跨行動、固網、海纜、衛星、數據，所轄機房及園區皆隸屬於通訊傳播領域的國家關鍵基礎設施，對政府及社會運作深具影響。近年來更積極耕耘資通訊領域，強化包括AI大數據、資通訊安全防護、區塊鏈等新興技術能量。透過這次演習，中華電信結合完備的網路備援與調度能量，輔以數據、資安等電信核心專業能力，針對天然災害、資通安全及人為恐怖攻擊等新型態混合式灰色攻擊，結合地方應變及中央支援，展開整體應變計畫，以優異的網路綜效及迅速的橫向聯繫，有效降低複合式災害帶來的衝擊及損失。

(時報資訊)