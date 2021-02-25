距2022年縣市長大選時間愈來愈接近，各政黨也已開啟佈局，其中在台中市方面，民進黨籍的現任立法院副院長蔡其昌雖已透露有意競選台中市長，但日前有在地民眾指現任市長盧秀燕實施的老人健保補助政策大獲好評、對連任大大加分，引起網友熱議。近日又有網友列出盧秀燕上任以來政績，直呼根本就是「屌打前市府」。

盧秀燕在2018年競選時，就把「恢復林佳龍所取消的台中老人健保補助」作為政見，而在2019年7月市府也兌現這項政見，讓全市設籍滿1年、65歲以上且綜合所得稅率5%以下的長者，健保費均由市府統一代繳，共有超過22萬名長輩受惠。

更有網友羅列盧秀燕至今的有感政績，包括打通大智路，解決卡關十三年的台中車站前後站問題；台中空品進步環保署認證；台中公托公幼倍增；Ibike台中市增千站；台中招商六都第一，中美貿易戰後成績最佳；林佳龍說2019要發包的台中巨蛋，2020盧秀燕完成發包設計；台中綠美圖動工；台中會展中心動工；雙十公車優惠；推台中購物節、女麗購物節，百貨零售市場成長；疫情期間推「紓困九箭」超前部署；疫情期間超前部署敢動金錢豹等特種行業，八大行業率先實名制等。

該網友更表示，中央政府這些年用著各種方式「惡搞盧秀燕」的印象已經深植民心，譬如之前為了中火，蘇貞昌直接廢掉林佳龍自己訂的燃煤條例，後來是因為民調數字嚴重不得人心才讓政策轉彎，但政府如此針對的舉動讓人難以接受。

台中市大智慧學苑拆除延宕多年，在市長盧秀燕上任後，完成打通大智路工程，克服一切困難完成超級任務。(中時資料照)

而輾壓前市府的政績不只「有做事」。在「打通大智路」這件事上，還有網友表示，當年林佳龍市府也有一樣的計畫，但粗估就要花上9億來執行，最後盧秀燕市府僅以7億的預算就解決了，不僅省錢還把事情給辦好，簡直「吊打前市府」。

但也免不了有人質疑是否真那麼優？「台中空品歷年都在改善，可不只盧任內」。

(中時新聞網)