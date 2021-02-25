29歲鄭爽上月因被舊愛張恒爆出在美國找代孕棄養案，遭演藝圈全面封殺，近日雙方奪撫養權官司如火如荼展開，眼尖網友發現神隱挨罵已久的鄭爽昨(24日)竟主動在一則大陸男子工作2小時猝死的新聞留言，關心事情真相，引來網友猛批：「還在關心時事，都自身難保」、「代孕咖評論這條社會新聞，多少有點諷刺」。

前途正好的鄭爽原本被列為「90後四小花旦」之一，她與素人男友張恒2019年因工作認識，去年宣告分手，近來張恒常傳因欠款被告，上月張恒拋出震撼彈，承認和鄭爽在分手前於美國找了代孕，但因情變，鄭爽不僅要求打掉小孩，還提議將孩子送人，價值觀令人傻眼。

鄭爽現身留言。（圖／翻攝自觀察者網微博）

對此，張恒為了得到兩個孩子的撫養權，將孩子帶回大陸，與鄭爽打起離婚官司，近日舉行庭前會議，張恒好友透露：「小官司張恆贏了，鄭爽想拖延到7月被當場駁回。不過孩子判決還是要等三月底。但是想靠拖著不開庭拖過去的陰謀基本失敗了。」並透露若3月底判決出爐，就有望帶著孩子返回大陸。

鄭爽和張恒離婚官司正開打。（圖／達志影像）

昨張恒在微博爆氣，指出有不少人認為他告鄭爽只是為了贍養費，「我之所以繼續打這個官司，我只想要個清白，爭的只是我想維護的名譽！關於孩子，我和家人一直在Denver獨立撫養，以後我也會繼續獨立好好帶大。有人說我是為了撫養費，不好意思，我可沒要過撫養費，我自己的孩子，我自己口袋裡的錢養，至於有沒有找人要過撫養費，反正我以後沒興趣要，現在更沒要過」。

張恒氣炸留言。（圖／翻攝自張恒KN微博）

最後，張恒更點名網路上抹黑他的自媒體，強調：「記得一個都別刪，我會一個個來處理」，並放話：「請繼續，請繼續像蒼蠅一樣騷擾以及玩弄我的生活，真相總會大白出來的。我也忍了一年半多了，不怕再多忍一下下。」

(中時新聞網)