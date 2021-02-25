昇陽半公告接獲新竹地檢署通知，宜特及其李姓員工涉嫌違反營業秘密法，未經授權而重製、使用昇陽半導體的營業秘密，將宜特及李嫌提起公訴。昇陽半指出，針對這案件，已委請法律顧問佐誠法律事務所維護公司及全體股東權益。

針對宜特及其一名李姓員工因涉嫌違反營業秘密法，遭台灣新竹地方檢察署起訴。宜特表示，已委請律師及相關專家研究，捍衛公司權益。

宜特表示，為有效保護客戶智慧財產權，在營運的每一環節，皆有完善的資訊分級、存取與監管機制。同時宜特亦定期對員工施予智慧財產權保護相關之教育訓練以提升員工法律遵循意識。

宜特表示，本公司謹澄清該名宜特被告員工從未任職於昇陽半；此外，昇陽半先前對宜特提起專利訴訟案件，亦已於2020年由智慧財產法院宣判其專利無效；對於昇陽半不以技術在市場上競爭，卻屢屢利用訴訟之手段干擾市場、影響市場感到遺憾。本公司已委請律師及相關專家進行研究，捍衛本公司權益到底。

宜特表示，上開事件對本公司之財務、業務狀況並無重大影響，相關營運活動均正常進行，營運不受影響。

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