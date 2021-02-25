一名女大生爆料，她的室友日前洗澡時遭到同樓層的男子偷窺，第一時間向房東反應，房東竟然回應「看一下又不會少一塊肉」，要求她不要咄咄逼人，之後偷窺的男子承諾會搬走，房東甚至還嗆她「滿意了嗎？把人家逼走高興了？」讓她與室友傻眼又生氣，怒批房東「想錢想瘋了」。

該女大生在Dcard發文表示，她的前室友在3天前（22日）發現洗澡時遭同層房客偷窺，在她陪同下告知房東，沒想到房東竟在電話中回應要她們「有同理心，不要對那個男生咄咄逼人」，甚至語出驚人地說「看一下又不會少一塊肉」，她之後強烈要求房東讓偷窺的房客離開，房東則承諾會問看看。

一名女大生爆料，她的室友日前洗澡時遭到同樓層的男子偷窺，第一時間向房東反應，房東竟然回應「看一下又不會少一塊肉」。（圖／翻攝自Dcard）

房東之後與該房客商量後，對方願意離開，但他竟然轉而向原PO生氣地說「妳們滿意了嗎？就不能給人家一個悔改的機會嗎？現在把人家逼走了妳們高興了？破壞人家男同學的求學之路」。原PO聽完後超級生氣，直說「請問誰無理取鬧了？事情發生了，受害者就一定要選擇原諒嗎？沒有原諒就是沒有同理心？」嗆房東「想錢想瘋了」。

原PO之後補充已有報警，但對方只承認偷窺、否認偷拍，目前只能依社會秩序維護法辦理。許多網友則留言說，「那妳就去裝攝影機live連線，讓台灣的各位偷窺房東洗澡。看他要不要給你改過自新的機會」、「房東腦子有洞吧，是我這種房子也不會想租了耶」、「房東根本姑息噁男作亂，而且房東講的話也可以告他性騷擾了」。

(中時新聞網)