由於新冠肺炎疫情尚未趨緩，讓許多藝人演藝事業暫時喊卡，像是天后蔡依林就把握這段空檔，和好友親人相聚四處遊玩，不忘在社群平台與粉絲分享生活日常的她，日前曬出和家人到陽明山爬山的照片，不過她的翹臀意外成為焦點，立刻掀起網友議論。

蔡依林昨（24日）曬出去陽明山爬山的照片，並標註自己位於青楓步道，只見她除了曬出兩隻愛犬「屋虎」和「社長」的背影照，還有與母親和姐姐一家四口的大合照，不過最吸睛的莫過於是她的獨照，只見她側身回眸對著鏡頭比出勝利手勢，喜悅表情全寫在臉上，而身穿的貼身薄褲不僅讓Ｓ型曲線一覽無遺，翹臀更是搶盡全場焦點。

對此網友不吝嗇大讚她的好身材，紛紛留言：「這身材⋯翹的一眼就看到」、「這翹臀身材棒棒的長髮公主」、「那個屁屁太美了吧，這個年紀的身材也太不科學了啦」，但也有不少人催促她趕緊投入工作，儘快將新專輯催生出來。

至於演唱會何時起跑？蔡依林經紀人表示：「台北加場希望在上半年，不過要看疫情狀況及場地檔期才能比較確認。」至於海外舞者來台隔離等問題，有了之前高雄場的經驗，基本上都可以克服，至於主持天后小S傳出將錄製新節目《熙娣想聊》，第一波邀請名單就包括天后蔡依林，但據悉蔡依林自認不太會說話，不適合節目內容，因此已經婉拒。

(中時新聞網)