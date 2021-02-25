【愛傳媒葉毓蘭專欄】上週四我到台東縣金峰鄉嘉蘭村參加執行「碧海專案」南巡任務時在海上殉職的蔣爭台小隊長告別式。

蔣小隊長今年7月即將屆滿60歲退休，但因近來臺海形勢緊張，春節加強巡護勤務，所以在1月26日他又隨隊出發，到南沙執行巡護任務，原定執勤至2月7日，但是在5日上午航行到高雄港西南方142浬處，被同仁發覺他倒臥房內浴室，已經死亡。

我們想要問的是，執政當局是否曾思考如何照顧在職的海巡同仁？如何照顧為國家社會貢獻心力因公亡故的同仁遺族？

2月23日在立法院召開記者會，由國民黨立法院黨團書記長鄭麗文委員主持，立法委員溫玉霞、立法委員鄭天財也來聲援，並有故蔣小隊長的遺孀高美鳳女士、胞兄台東縣金峰鄉蔣爭光鄉長透過視訊參與。

海巡艦艇出海執行任務，一出海就是十幾天，有時甚至長達一兩個月。在執行任務期間，不僅要克服惡劣的海象與天候，也常常要處理緊急狀況：護漁、查緝越界漁船、查緝走私、救災救難，充滿高度不確定的風險，而過去一年台海形勢因為中美惡鬥日益緊張，東南沙都成了最前線，海巡同仁的辛苦可想而知。

海巡是一個軍警文併用的單位，海巡單位具警職同仁因公亡故時，依「公務人員退休資遣撫卹法」及「警察人員人事條例」等相關規定辦理撫卹，而軍職人員則依「軍人撫卹條例」辦理，乍看之下，似乎沒有太大的問題，但再詳細檢視二者撫卹制度的差別，將會發現許多不合理之處，警職人員如執行搶救災害（難）或逮捕罪犯等艱困任務，或執行與戰爭有關任務時，不幸亡故，依照「公務人員退休資遣撫卹法」的規定，最多僅能核與二百四十個月（20年）之月撫卹金。

反觀，軍職同仁於類似情況時，可能經國防部核定為因公死亡時，依其遺族的身份，如為父母或配偶，則年撫金得給與終身。

再者，銓敘部組成的撫卹審查小組，單從法規來看，這個審查小組的成員，都沒有相關的機關代表或者第一線的執勤人員代表等等，試問這些專家學者能瞭解任務的屬性、當下狀況、人員的工作性質、組織文化等等，做出合理的撫卹認定嗎？

以蔣小隊長不幸的案例，因為法醫只願開具猝發疾病自然死亡的證明，依公務人員退休資遣撫卹法第53條第2項第3款及第56條第1項第3款規定，非常可能會被認定於「辦公場所猝發疾病」，僅給與一百二十個月（10年）之月撫卹金，這樣合理嗎？

上週剛舉行完故蔣小隊長的殉職告別式，令人心酸，這樣一位優秀的海巡警職幹部，但政府高層有誰重視過？

蔡英文總統有時間去探視網紅館長，卻沒有時間去對這一位終其一生捍衛中華民國的海巡英雄致敬，慰問家屬？甚至也沒有指示從優從寬從速辦理撫卹？

希望能藉此不幸的事件，喚起政府對這個問題的重視，要讓海巡人員無後顧之憂的執行任務，就是要落實眷屬的照護，政府一定成為他們的後盾。希望行政院、銓敘部能夠審慎重新檢視撫卹制度及相關照護。

作者為立委、前警大教授

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(中時新聞網)