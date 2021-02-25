投資人持續蜂湧搶進對經濟復甦敏感的個股，並將通膨與利率上升的風險拋諸腦後，周三美股盤中再度上演大逆轉戲碼，終場三大指數同步大漲，道瓊指數再度刷新歷史高點。

在能源、工業與金融業走強帶動下，周三道瓊工業平均指數盤中收復逾百點失土，終場更大漲424.51點或1.4%，收在31,961.86點，再創歷史新高。

波音公司大漲8.1%，雪佛龍（Chevron）漲3.7%，高盛和Visa均漲逾3%。

標普500指數收漲1.1%，為3,925.40點，盤中一度下挫0.6%。

標普500價值股指數連漲第4天，金融股指數收漲2.01%，並創下歷史新高，而工業股、能源股與材料股等其他周期型類股亦表現強勁，能源股大漲3.65%。

以科技股為主的那斯達克綜合指數盤中逆轉多達1.3%跌幅，終場勁揚1%。

因美國10年期公債殖利率升破1.4%，創下2020年2月來新高，周三盤初科技股一度遭到拋售。利率升高時，可能促使投資人從已經漲多的股票轉向債市，使受惠於低利環境的成長型公司面臨阻礙。蘋果、亞馬遜與臉書仍收在平盤之下，但遠高於盤中低點，分別收跌0.41%、1.09%與0.58%。

三大指數皆可望在本月創下強勁的漲幅，道瓊指數與標普500指數估將創下去年11月以來最佳的單月表現。

摩根士丹利策略師Christopher Metli表示，市場波動料將繼續，利率升高將持續增加類股與題材方面的風險，但在這種環境下，股市下跌就代表買進機會。

公債殖利率從高點回落，因美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）持續淡化通膨威脅，稱可能還要3年才能達到央行目標。

鮑爾周三在眾議院金融服務委員會接受質詢時並表示，因為經濟重啟與需求升高，通膨可能出現波動，但他並不認為通膨會過熱，且必要時，央行仍有應對的工具。

鮑爾的鴿派言論減輕了在通膨與利率升高之際，對貨幣政策變化的擔憂，帶動美股在前一交易日盤中上演大逆轉。鮑爾周二在參議院銀行委員會聽證會上表示，通膨仍然「疲軟」，美國經濟「距離我們的就業與通膨目標仍有長路要走」。

特斯拉大漲6.2%，因方舟投資（Ark Invest）有「女股神」之稱的伍德（Cathie Wood）周二趁著特斯拉大跌時大舉買進這檔在其投資組合佔比最大的股票。根據該公司官網的資料，伍德為其旗艦的方舟創新ETF基金加碼買進價值逾1.2億美元的特斯拉股票。

在電子支付公司Square加碼購買比特幣後，這個被視為金融市場投機活動風向球的加密貨幣周三反彈漲破5萬美元。

美國食藥管理局（FDA）周三出具報告證實嬌生公司（Johnson & Johnson）研發的單劑型新冠肺炎疫苖安全有效，並支持該疫苖投入緊急使用，這表示美國即將迎來第三種疫苗。嬌生收漲1.34%。

Treasury Partners投資長Richard Sperstein表示，帶動股市走高的是財政激勵措施、聯準會的鴿派立場、企業強勁的財報，以及第三種疫苗即將獲准的事實。

(時報資訊)