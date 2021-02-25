比特幣在前FED主席葉倫示警下，指數一度重挫下探45000美元，但受到消息指稱比特幣和加密貨幣支付服務供應商BitPay，宣布BitPay預付萬事達卡與Apple Pay兼容，比特幣在此架構下，將可購買日常用品，比特幣價格力捥頹勢，今早再向5萬美元靠攏。BitPay還計劃在2021年第1季支援Google Pay和Samsung Pay，如果是沒有信用卡的BitPay用戶，亦可透過BitPay Wallet App，把虛擬信用卡新增至Apple Wallet。

據MobilePaymentsToday引述指出，比特幣和加密貨幣支付提供商BitPay宣布，美國持卡人可以將其BitPay預付萬事達卡添加到Apple Wallet中，從而使用加密貨幣支付服務購買日常物品更加方便。Apple Pay正加入金融服務供應商的行列，開始支援比特幣的支付方式。

BitPay的移動錢包允許用戶將加密貨幣轉換為標準貨幣並將其加載到他們的萬事達卡上。BitPay錢包目前允許用戶使用比特幣、以太幣，USDC，GUSD，PAX和BUSD進行交易。

隨著去年新冠疫情大流行，零售商及其合作夥伴將移動錢包視為與客戶互動的另一種方式。去年，David's Bridal與Popwallet合作，為客戶提供優惠券等福利，Afterpay表示，它將允許用戶使用Apple Pay和Google Pay分期付款。超商7-11在12月推出了一個移動錢包，允許用戶在其實體店中添加現金。

(時報資訊)