台股24日遭外資賣超239億，在台積電、聯發科分別跌破月線、10日線下大跌230點，今(25)日強力反彈，開盤大跳 260.18點，報16472.71點；台積電、聯發科漲幅均逾1%，台積電由昨收盤625元上達636元；聯發科由940元升至955元。

萬寶投顧董事長朱成志指出，內資強大，不怕外資賣超，且外資賣超也未將資金匯出，新台幣匯率表現強勢，續創近23年半新高。國泰證期顧問處經理蔡明翰分析，近日龍頭股因外資調節拉回，但中小型股及非電族群接棒，台股基本面沒有負面消息，與美股同步出現技術面修正，建議可逢布分批布局。

2人均認為，就算回調也不會跌穿萬六，而且在3、4月間就有機會續創新高，經過這波整理後，萬七大關不是問題。

綜合投資專家看法，台股有7大利多，包括：總體經濟數據優，包括出口及外銷訂單均創新高；去年上市櫃公司獲利創高，且今年仍有２成成長動能；台股擁有高殖利率；半導體等科技股營運旺；資金寬鬆；新台幣匯率升值，外資雖賣超但資金並未匯出；政策偏多。

(中時新聞網)