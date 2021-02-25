不少食物因為諧音的關係，成了職業禁忌。台中豐原醫院一名醫護人員表示，曾經在值班時吃了一碗芋圓，結果當天晚上一連來了19輛救護車，因為芋圓台語與救護車鳴笛聲「喔伊喔伊」相似，因此大家都會刻意避免。

急診室最怕就是病患太多，部分食物因諧音的關係，成了醫護人員上班的禁忌，像是芋圓、鴨胸，由於芋圓的台語跟救護車所發出的鳴笛聲「喔伊喔伊」相似，因此醫護人員上班都不會碰。據《TVBS》報導，台中豐原醫院一名護理師表示，曾在職班時吃了一碗芋圓，本來平均一個晚上超過2至3輛救護車，當天晚上卻一連來了19輛，令所有醫護人員都忙翻，直呼「真的不能不信」。

除了芋圓之外，鴨胸也是急診禁忌，因鴨胸諧音與壓胸（CPR）音相同，因此不少醫護人員也是盡量避免在上班時間吃。

其它禁忌包括葡萄有「帶來一整串」、芒果也有「一路忙到下班」、蓮霧則是代表「失誤連連」，像是婦產科也避免吃梅子，因諧音是「沒子」，象徵婦產科會沒生意；也有醫護人員也忌諱值班期間吃牛肉，有「做牛做馬」的意思，但這點比較少人在意。

另外，也有一種說法是，醫護人員上班也會盡量避免補印章墨水，尤其是紅色的墨水，因為紅色墨水與輸血相似，雖然這些禁忌並沒有科學根據，但醫院、診所的醫護人員皆有默契，希望大家能平安，別太忙碌。

(中時新聞網)