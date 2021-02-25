桌球界神仙眷侶江宏傑、福原愛近日頻被傳婚變，小倆口因各自忙碌工作，而分隔台、日兩地，加上福原愛被直擊沒戴婚戒，江宏傑還被網指沒互動福原愛為他發的慶生文，種種異常跡象讓兩人婚變傳聞鬧得沸沸揚揚，就有陸媒向江宏傑、福原愛工作人員求證，小倆口的婚姻狀態也跟著曝光了。

台日桌球好友江宏傑、福原愛在2016年步入禮堂，夫妻育有一對子女，幸福組成一家四口，小倆口婚後總是形影不離、不吝嗇曬恩愛，夫妻結婚4年多，恩愛形象鮮明，不過兩人近期因各自忙碌工作，分隔台、日兩地，加上原愛日前向日媒透露，她未來想帶著一對子女回日本生活，同時，福原愛還被發現她手上沒戴婚戒，小倆口因此還被指婚變，甚至還被瘋傳要離婚。

台日桌球好友江宏傑、福原愛在2016年步入禮堂，夫妻育有一對子女，幸福組成一家四口。（圖／本報系資料照片）

儘管福原愛日前在微博澄清，表示她工作時候不會戴婚戒，親解過去沒戴戒指而被傳婚變的傳聞，但江宏傑卻又被網友指，他沒有回應福原愛為他發的慶生文，和他過去與福原愛在網上放閃的模樣差很大，同時，江宏傑還被指他也沒戴婚戒，種種跡象讓兩人婚變傳聞在網上傳到炸鍋了。

針對網指夫妻互動減少、沒戴婚戒，而因此被傳離婚，根據《新浪娛樂》報導，江宏傑、福原愛工作人員則表示：「不是事實，不做回應」，撇清婚變傳聞，證明4年多的婚姻還好著呢。

(中時新聞網)