高大成談黑幫亂鬥 曝3原因惹殺機

台南安平黑道槍擊命案示意圖。（中時）

台南市安平區角頭陳建文，23日晚間被昔日手下「蝦米」的蔡秉逸槍擊身亡，安平地區黑道仇殺造成8天2死，震驚社會，連警政署長陳家欽都親自南下坐鎮。有熟知內情網友指出，「建文大」死後，安平地區3大聞人1死1沉寂，幫派勢力洗牌，今後恐由1人獨霸。

一名網友在PTT以《台南槍擊案的幕後花絮及背後幫派勢力消漲》為題發表一篇長文，表示陳建文被槍殺可說是撼動了整個台南的地下社會，也讓整個安平五期地區的幫派結構有所改變。

原PO指出安平地區原有3名地方聞人，除了陳建文，另一名綽號「寸尺」的黃姓聞人，因罹患癌症不如當年威風；另一名綽號「土雞」的林姓聞人，原本跟著黃男，之後自立門戶，還與綠營關係良好。原PO直指，建文死了，林姓聞人等同直接稱霸安平地區。

雖然槍殺老大的「蝦米」蔡秉逸自己投案，但原PO認為：「事件要完整落幕，可能還需要一段時間，也希望警方能徹底地整治不法份子啦，不要讓人家覺得台南人家裡都有槍」。

還說有人在臉書上嗆要找蝦米輸贏，「大喇喇地把自己拿槍的照片放在社群網路上，警察也不知道有沒有去查去辦，看到就覺得恐怖，只能勸台南的大家最近還是少出門好」。

眾網友看完也紛紛回：「這篇名字全都有了還不掃一掃?」、「八卦回來了精彩。但原po會不會被鴿子先查水表阿」、「也太精彩了吧」、「市長+議員+黑道，電影演的都是真的」。

有網友在PTT發文，詳述近日台南安平地區黑道連環仇殺的來龍去脈，以及當地幫派勢力的消長與變化。（截自PTT）

(中時新聞網)