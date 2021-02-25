23歲前大馬女團「AMOi-AMOi」成員王依渟長相甜美，作風直率不做作，還曾大方承認自己的鼻子有整形過，在團體解散後她便開始經營Twitch平台直播，漸漸累積不少人氣，IG也有17萬人追蹤，日前她直播自己睡覺的模樣，沒想到吸引上萬網友朝聖，直接成為台灣熱門直播第一名，連本人都嚇一大跳。

依渟平時常直播唱歌或分享生活，24日下午5點在Twitch開直播到一半，竟然躺在床上不小心睡著，直到她晚間10點多起床，看見線上觀看人數也嚇到直呼，「11.2K，這人數合理嗎」，且在她睡覺的期間，竟還有粉絲斗內，光是躺著就賺將近4000元，甚至登上台灣直播熱門第一名。

王依渟在直播時睡著，竟然吸引上萬人觀看。(圖/翻攝自直播畫面)

直播到10點40分結束，過程中網友不斷留言狂刷，認真觀察依渟睡覺的模樣，形成有趣的娛樂現象，網友紛紛笑翻，「睡覺台萬人觀看」、「看了都戀愛了」、「雙手打字以表示清白」、「我真的不信睡覺姿勢那麼優雅」、「哭啊，睡覺台太多人了吧」、「睡覺穿衣服都是假的」、「我以為依渟不會睡覺」。

事實上，2014年才16歲的王依渟就曾爆紅，當時正值太陽花學運時期，她花一個小時半的時間改編歌手小右的《你是我的女朋友》一曲，以饒舌的方式批評馬政府，立刻受到關注，短短時間內就有4萬人轉發，之後還曾遭爆料和網紅老田交往過，沒想到如今又因睡覺引起話題。

(中時新聞網)