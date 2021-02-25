新冠病毒變種擴散 疫苗效力成疑

研究人員警告，一種新冠病毒新變種正在紐約市迅速蔓延，並可能打敗疫苗。

據《太陽報》（THE SUN）24日報導，這名為B.1.526的新冠病毒變種最初在去年11月的檢體中出現，到了2月時，它約佔科學家共享數據庫中出現病毒基因序列的1/4。研究人員擔心，它的突變可能會減弱疫苗的效力。

其中一項研究由加州理工學院（Caltech）團隊公開，而另一項由哥倫比亞大學（Columbia University）所做的研究則尚未公開。雖然這些研究尚未在科學期刊上發表，但專家認為，研究結果顯示，新冠病毒變種真的在擴散。

加州理工學院指出，B.1.546變種是由能迅速檢視新冠病毒變異的「變種資料庫」（Variant Database）系統所發現。加州理工學院計算生物家韋思特（Anthony West）說，一些反覆出現的模式集中在紐約區，而那是他沒見過的。

韋思特的團隊發現了兩種迅速蔓延的新冠病毒，其中一種是在南非和巴西肆虐，並能幫病毒在某種程度上躲避疫苗的E484K變種，而另一種是可能影響病毒和人類細胞密合度的S477N變種。

而紐約市洛克斐勒大學（Rockefeller University）免疫學家努森茨韋格（Michel Nussenzweig）則說，這不是甚麼好消息，但也表示，了解它是好事，因為研究人員或許能對它採取行動。

(中時新聞網)