86歲阿公每2周自費施打1次循利寧針劑，日前頭暈排便呈暗黑色又昏倒2次，送至奇美醫學中心檢驗出上消化道出血、嚴重貧血、食道腫瘤肝轉移等病症，揪出阿公頭暈肇因自費打針合併服用中西藥，導致昏倒數次，在醫院治療下穩定出院並持續追蹤。

奇美醫學中心藥劑部中藥局藥師蔡萬騰表示，這位阿公平日在中西醫診所固定看低血壓、心律不整、痔瘡，近幾個月食慾差、進食量減少、體重減10公斤、身上也有多處傷口，近期頭暈排便呈暗黑色又昏倒2次，由於平時服西藥不會有抗凝血情況產生(不會造成容易出血現象)，且經藥師查詢病人急診和雲端相關西藥與病史都未有異常，初判懷疑為雲端中藥的活血化瘀藥粉(血府逐瘀湯等等)導致腸胃道與痔瘡出血而昏倒。

經與家屬訪談得知，病人每2周自費(雲端用藥未記載)施打1次循利寧針劑，這才讓真相水落石出，還給中藥清白。藥師指出，阿公先前頭暈跌倒排便異常時，家屬並不知這是體內出血徵兆，針劑(增加出血風險)與藥物又續用之下而昏倒數次。

蔡萬騰表示，家屬看診務必主動告知各醫師，目前正使用其它藥物(包含自費藥)，還有自身小異狀，以免造成嚴重而無法挽回的遺憾！

藥師呼籲，服用中藥(科學中藥粉／煎劑水劑／藥丸)期間最重要就是要和西藥或健康食品(保養品、營養粉、益生菌等）間隔至少1小時，避免中西藥在胃腸道藥物交互作用，或中藥飯前半小時服用(服後無胃腸不適即可改飯前服)，西藥則仍飯後服用；但現今不少西藥如幫助消化的胃明朗、潰瘍治療劑／質子幫浦阻斷劑，如瘍康腸溶膜衣錠等，需要飯前空腹服用，則中藥就要算好間隔1小時再服用。

尤其，銀髮族腸胃消化狀況會與先前有落差，現在可能對藥量較敏感，或是服藥後影響注意力而跌倒的傾向增加，銀髮族預防跌倒不可不防。

(中時 )