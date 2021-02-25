美股道瓊指數創歷史新高，台股加權指數25日開在16,376.80點，大漲164.27點，權值股台積電（2330）開高在636元，回到月均線附近，帶動台股早盤漲幅擴大，漲點逾220點。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾連續兩日發表鴿派證詞，提振了四大指數，不但科技、半導體類股回神，景氣循環股也因資金輪動而受惠。

道瓊工業平均指數2月24日上漲1.35％（424.51點）、收31,961.86點。那斯達克指數上漲0.99％（132.77點）、收13,597.97點。費城半導體指數勁揚3.24％（99.86點）、收3,183.74點。

大型本土投顧指出，Fed平息通膨擔憂後，激勵道瓊工業指數大漲424點，再創歷史新高。美股回升，台股也隨之上揚，現階段選股重點電子與傳產可均衡配置，電子股可挑選具漲價題材推升者，包括記憶體、被動元件與面板等，隨著銅價的創高，也會推升市場對於銅箔與導線架漲價心理預期。

再者，由於近期國際油價再創新高，代表市場對於經濟復甦預期轉強，位階偏低的原物料個股特別是在鋼鐵、化纖紡織、造紙、橡膠與玻璃等族群，也持續轉強中，也可留意買點。

(工商 )