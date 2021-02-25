有媒體報導，立法院一名黃姓立委助理涉貪，收受數百萬元，外傳該助理是蔡適應團隊。蔡適應回應，經媒體查證後認為是烏龍爆料並已作相關更正，與蔡適應服務團隊無關。不過，台北市議員羅智強仍在臉書提出質疑，對此，蔡適應表示會提告。今（25）日羅智強再痛批，對許多民進黨的人來說，謊言就像陽光空氣水，不說謊好像就活不下去，且聽說蔡適應要選基隆市長，「基隆人有這麼好騙嗎？」

羅智強在臉書指出，媒體報導，蔡適應的團隊黃姓助理涉嫌收賄喬事，蔡適應第一時間矢口否認，「與蔡適應服務團隊無關」，後來他三問，「辦公室有沒有黃OO這位助理」，蔡適應見遮掩不下去才還原事件經過：「該物流公司透過別人找上辦公室助理，經查發現物流公司欠錢，且是有問題的公司，辦公室把意見轉給當事人，當事人認為陳情無效，憤而四處亂傳謠言。」

答案就是「與蔡適應的服務團隊有關」，羅智強表示，黃不只是「助理」，還是蔡適應辦公室的主任，是辦公室的頭，有資格代表蔡適應打電話到政府機關。現在證實物流公司有找到蔡適應辦公室了，見紙包不住火，改口說確實有「找上辦公室助理」，然後再撇清，是陳情人造謠。

蔡適應揚言提告，羅智強不怕，反批蔡適應滿口謊言。（圖／摘自羅智強臉書）

羅智強質疑，為何第一時間不說是陳情人造謠，為什麼要謊稱「與蔡適應服務團隊無關」？如果連這麼簡單的事實都要說謊，又如何相信接下來說是陳情人造謠不是說謊。

對於蔡適應喊告，羅智強正面迎擊，喊話「要告就來告吧，謝長廷也用這招把我困在法庭，早就沒在在乎的了」，但仍要問，第一時間為什麼要說謊？並在文末標註，「聽說這個滿口謊言的萊豬立委要選基隆市長」「基隆人有這麼好騙嗎」？

(中時新聞網)