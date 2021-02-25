合一(4743)糖足傷口潰瘍(DFU)新藥NO101，獲衛福部通知查驗登記審核已通過，是近20年來全球唯一取得藥證的DFU新藥，後續將準備藥品上市銷售。合一及母公司中天(4128)今日股價直接跳空漲停316.5元、82.5元開出，但漲停立刻被打開，漲幅越縮越小，開盤不到5分鐘，漲幅縮至4~5%左右。

合一在台灣藥證取得後，將進行藥品上市銷售，東南亞市場，包括新加坡、泰國、越南、馬來西亞、菲律賓及印尼等，都能用台灣CPP提出市場准入申請，今年有機會漸漸完成各國市場銷售授權。

另外，歐美及大陸市場方面，目前已和5家大型國際藥廠洽談授權中，大陸市場目標希望能在2021年上市。歐美市場方面，由於需要執行兩個三期臨床試驗，預期2~3年內完成，並將美國臨床試驗結果，作為歐洲申請上市的依據。

台灣糖尿病患約有227萬人，每年醫療支出達255億元，其中，糖尿病足潰瘍病患以盛行率5.5-2.6%計算，全台約有12.5~6萬人，且潛在病患數可能高達35萬人。據健保資料庫統計，DFU病患平均每人每年治療費14萬元，其中住院人數約2.2萬人、截肢人數6500人，截肢費用平均38萬元，合計健保與自費一年需負擔108億元。

(時報資訊)