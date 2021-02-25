一份美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國BioNTech共同研發的BNT/輝瑞疫苗新冠疫苗真實世界（real-world）成效數據昨（24）日出爐，以色列60萬民眾的注射成果顯示，就算只施打1劑，就能有效防範新冠重症或死亡。

美聯社報導，以色列研究機構「Clalit Research Institute」及內蓋夫本古里安大學（Ben-Gurion University of the Negev）與哈佛大學昨日在《新英格蘭醫學期刊》（The New England Journal of Medicine）發布輝瑞疫苗的真實世界接種檢測結果，團隊追蹤、比對2020年12月至今年1月期間，在以色列最大疫苗接種中心施打BNT/輝瑞疫苗的將近60萬名16歲以上民眾，以及另外一批人數相當、在年齡層、性別、健康狀況分佈均相近的未施打疫苗民眾的身體狀況，發現就算只接種1劑疫苗，也能夠有效防範新冠重症及死亡。

結果顯示，施打1劑後，防範新冠重症的有效性為62%，接種完2劑後的有效性提升至92%；接種完1劑後預防新冠死亡的有效性為72%。經過追蹤所有案例後，一共有41人死於新冠，當中32人沒有施打BNT/輝瑞疫苗。

另外在避免一般新冠症狀方面，1劑的有效性為57%，接種完2劑後的保護率上升至94%。在預防住院治療方面，1劑的有效性為74%，第2劑後為87%。1劑預防確診的有效性為46%，2劑為92%。

研究指出，整體而言，BNT/輝瑞疫苗在真實世界的施打成效和臨床實驗得出的95%有效性相當，而且不論是70歲以上長者或年輕人，提供的保護力都相當。

未參與研究的美國明尼蘇達州的病毒學者波蘭（Gregory Poland）表示，研究成果「比預想的還要好」，令人放心。美國范德比大學（Vanderbilt University）教授克瑞奇（Buddy Creech）指出，就算只施打1劑，對於預防新冠死亡也非常有效。

為了應對疫苗供應吃緊，兩人指出，這份新研究可能促使各國開始思考是否延後施打第2劑疫苗，目前英國已經延後12周施打第2劑，或是像法國一樣，僅讓新冠痊癒患者施打1劑疫苗。

(中時新聞網)