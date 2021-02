一份美國輝瑞大藥廠(Pfizer)和德國BioNTech共同研發的BNT/輝瑞疫苗新冠疫苗真實世界(real-world)成效數據昨(24)日出爐,以色列60萬民眾的注射成果顯示,就算只施打1劑,就能有效防範新冠重症或死亡。

美聯社報導,以色列研究機構「Clalit Research Institute」及內蓋夫本古里安大學(Ben-Gurion University of the Negev)與哈佛大學昨日在《新英格蘭醫學期刊》(The New England Journal of Medicine)發布輝瑞疫苗的真實世界接種檢測結果,團隊追蹤、比對2020年12月至今年1月期間,在以色列最大疫苗接種中心施打BNT/輝瑞疫苗的將近60萬名16歲以上民眾,以及另外一批人數相當、在年齡層、性別、健康狀況分佈均相近的未施打疫苗民眾的身體狀況,發現就算只接種1劑疫苗,也能夠有效防範新冠重症及死亡。

結果顯示,施打1劑後,防範新冠重症的有效性為62%,接種完2劑後的有效性提升至92%;接種完1劑後預防新冠死亡的有效性為72%。經過追蹤所有案例後,一共有41人死於新冠,當中32人沒有施打BNT/輝瑞疫苗。

另外在避免一般新冠症狀方面,1劑的有效性為57%,接種完2劑後的保護率上升至94%。在預防住院治療方面,1劑的有效性為74%,第2劑後為87%。1劑預防確診的有效性為46%,2劑為92%。

研究指出,整體而言,BNT/輝瑞疫苗在真實世界的施打成效和臨床實驗得出的95%有效性相當,而且不論是70歲以上長者或年輕人,提供的保護力都相當。

未參與研究的美國明尼蘇達州的病毒學者波蘭(Gregory Poland)表示,研究成果「比預想的還要好」,令人放心。美國范德比大學(Vanderbilt University)教授克瑞奇(Buddy Creech)指出,就算只施打1劑,對於預防新冠死亡也非常有效。

為了應對疫苗供應吃緊,兩人指出,這份新研究可能促使各國開始思考是否延後施打第2劑疫苗,目前英國已經延後12周施打第2劑,或是像法國一樣,僅讓新冠痊癒患者施打1劑疫苗。

(中時新聞網)