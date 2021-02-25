警方獲報後到場，將傷者送往台中榮民總醫院診治外，30分鐘內將涉嫌人黃男等2人查緝到案，依刑法傷害罪送辦。（警方提供）

談生意談進警察局 「傷」人逃逸 悍警30分鐘內逮回法辦

24歲的黃男與22歲的潘男，25日凌晨和41歲的蕭男、47歲的張男，於台中市西屯區大隆路某餐館內，因談生意引發口角糾紛進而於餐酒館內；黃男、潘男等2人持酒瓶毆打蕭男、張男2人後逃離現場。警方獲報後，到場協助將傷者送往台中榮民總醫院診治外，30分鐘內將涉嫌人黃男等2人查緝到案，依刑法傷害罪送辦。

警方指出，25日凌晨0時51分許，警方獲報於台中市西屯區大隆路上某餐酒館內，有民眾酒後發生衝突，警方迅速啟動快打部隊到場。經警了解，涉嫌傷人的黃男及潘男等2人，與被害人蕭男及張男等2人均熟識，但因談生意引發口角糾紛，進而於餐酒館內，遭黃男等2人持酒瓶毆打。

警方表示，被害人蕭男等2人均挫傷無生命危險，傷人的黃男、潘男等2人隨即逃離現場，警方除協助將傷者送往台中榮民總醫院診治外；積極循線查緝，於30分鐘內，將涉嫌人黃男等2人查緝到案，依刑法傷害罪送辦。

警方呼籲，民眾酒後切勿藉故生端，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，務必將不法分子繩之以法，以維護市民安心的生活環境。

(中時 )