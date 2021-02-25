行政院院長蘇貞昌近期傳出因民調下降，可能下台，綠營雖已澄清並無換閣揆一事，但傳聞未止。曾任前總統陳水扁立委時期國會辦公室主任、扁辦主任、扁政府考試院保訓會委員，堪稱「阿扁親信」的陳淞山認為，總統蔡英文不可能讓蘇做到2022縣市長選舉後，因蘇撐過2022年底將直攻2024總統大位；他斷言蘇任期最多至今年底明年初，最快可能今年5月20日後就會有變動。

陳淞山25日接受香港媒體《中評社》訪問表示，很多人認為蘇貞昌會撐到2022年縣市長選舉，蘇雖然功能與價值獲得民進黨肯定，若無蘇「救火」蔡英文不會這麼好連任，但蘇作風強硬、意識形態強以及公營事業人事的處理等，都是蔡在不斷配合與讓步，蔡不喜歡受到長期牽制。陳更直言：「依照蔡的個性，怎麼可能持續忍受？」預測最快今年5月20日之後、大約6月左右，蘇就可能會下台；若因疫情之故再拖一下，也頂多延到今年底、明年初。

陳淞山強調，蘇貞昌已是史上最有權力的行政院長，從2019年1月上任至今任期也很長，可謂給了蘇一個「歷史定位」。待今年5月20日一過，蔡英文的任期只剩下2年多，各種人事與施政方向可能與蘇無法配合，尤其屆時蔡將著手接班布局，需要幫幾個縣市首長入閣，正是換人的時候了。

不僅如此，陳淞山指出，雖國安團隊已有調整，但3、4月還會再有一波調整，主要是海基會董事長、總統府副秘書長、行政院長、行政院副院長、國安會秘書長、交通部長；因改組重點在「執行蔡英文意志」，故桃園市市長鄭文燦最可能接下行政院長，顧立雄可能續任國安會秘書長或接行政院副院長，交通部部長林佳龍則可能接下國安會秘書長。

針對蘇貞昌的任期，陳淞山坦言，蔡英文不會讓蘇貞昌撐過2022年縣市長選舉，因屆時就要2024年黨內初選，若拖到此時蘇恐直攻總統大位，那「民進黨整個亂掉了」；只要拖過2022年縣市長選舉後，蘇會一直保有政治能量，一定會影響2024年後的民進黨接班人，包括現任副總統賴清德、鄭文燦，可能再加上林佳龍。陳表示，現在很多人講蘇要選總統，其實就要把他「講死」，意圖就在不讓蘇選。

(中時新聞網)