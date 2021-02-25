美國準貿易代表、台灣移民第2代戴琪(Katherine Chi Tai)台灣時間今(25日)夜將迎來國會任命聽證會，她在預先準備的證詞中稱中國大陸同時是敵人和貿易夥伴，並表明會與盟友合作，「促進和捍衛我們共享的價值觀，亦即公平社會中的自由、民主、真理、機會。」

戴琪在證詞文本形容大陸：「中國同時是我們的敵人、貿易夥伴，也是超級大國，我們也須與中國合作應對某些全球挑戰。」外媒研判，這凸顯戴琪會在美中協商中採取強硬姿態，但是相較於川普(Donald Trump)時代，執行方式會更加務實而有條理，並且更有可預測性。

不過證詞中並未提到對川普所採行關稅、出口管制、限制與陸企往來等措施，會保留或改變，戴琪僅指出，現有的工具箱中存在著機會，但也有侷限性。她還提到會強化美國供應鏈，要求中國落實貿易承諾，還有再次推動與加拿大、墨西哥貿易協議來形成北美自由貿易區。

由於民主黨在參議院與共和黨勢均力敵各有50席，並手握打破僵局的副總統兼議長1票，加上拜登涉外、經貿團隊全都在聽證時表達了會繼續以美國優先、對中國強硬立場，到目前為止還沒有發生總統拜登(Joe Biden)提名內閣人事任命無法通過案例。

戴琪父母均在大陸出生，台灣長大，臺灣大學畢業後赴美留學並歸化，不過她在美國出生時是全家首位獲得美國公民權者，在耶魯大學畢業後，由歷史轉向法律，最高學歷是哈佛大學法律博士，中文流利，1996至98年間曾赴陸教學，2011至14年是美國貿易代表署對華貿易執法首席顧問，14年起又在眾議院任歲入委員會貿易顧問，嫻熟法律與貿易事務，加上中國經驗和語言優勢，美國輿論多半認為她更有能力應對中國經濟崛起所帶來貿易挑戰。

(中時新聞網)