來自馬來西亞的30歲女星林明禎，外型甜美可愛、身材前凸後翹，E罩杯和22吋柳腰，被外界封為「真人版娜美」。她來台發展演藝事業約6年，從簽約藝人晉升老闆自立門戶，最近終於拿到台灣的健保卡，喜孜孜的秀出證件，絕美的大頭照也跟著公開了。

林明禎24日透過IG限時動態宣布好消息，「我有健保卡了！可以看醫生了」原來在台灣深耕多年，總算取得健保卡，可以享受台灣相對便宜、水準又優良的醫療技術。林明禎PO出健保卡，上面印製的大頭貼也癱在陽光下，即便必須露出雙耳、正臉拍攝，她的高顏值也沒有因此崩塌，反而美出新高度，巴掌臉和標緻五官令人羨慕。

為什麼林明禎忽然想辦台灣健保卡呢？根據《三立新聞網》報導，她的經紀人表示去年疫情嚴重，林明禎認為身體健康很重要，加上台灣醫療制度很優秀，身為大馬人的她有了台灣健保卡，感覺就像這裡的一份子。拿到證件後她到處炫耀，心情相當興奮。

根據衛生福利部中央健康保險屬網站顯示，在台灣居留的港、澳、大陸或外籍人士，領有合法的居留證明文件，如果是受僱者，從受僱當天起可加保；反之則要符合在台居留滿6個月，才能參加健保，年限則是跟隨居留證明文件失效。

林明禎去年與唱片公司約滿，本打算退出演藝圈到日本生活，但因疫情打消念頭，決定自己開公司當老闆，留在台灣打拚演藝事業。

(中時新聞網)