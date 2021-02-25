經濟民主連合智庫」昨（24）日召開記者會，直指藍營執政時代的《海協兩岸醫藥衛生合作協議》將台灣綁進大中華區，是衛生署長楊志良簽約的，要他切腹自殺，遭楊回嗆「去他X的蛋」，反批該團體胡扯。對此，國民黨前立委孫大千也批評，親綠民團鬼扯一堆歪理來轉移焦點，這不是擺明要打楊志良，救「吳立委」嗎？「真的是讓人拳頭都硬了」。

孫大千今日在臉書指出，如果不是因民進黨某派系強力介入疫苗採購，台灣人民早就在今年初開始陸續取得BNT疫苗，親綠民團不敢幫台灣人民把吳立委找出來，卻去修理楊志良，這不是腦袋有洞，就是存心不良，並問「親綠民團為什麼不敢叫吳立委切腹呢？」

民進黨繞過身為大中華區代理商的上海復星集團，導致疫苗採購破局，孫大千直指，民進黨就是為了持續累積台灣人民的反中情結，硬要違反商業運作模式，但如果購買的是BNT疫苗，就算透過上海復星集團又有什麼不可以呢？總不會買個疫苗，台灣就被統戰了吧？認為親綠民團提油救火的行為，真的是此地無銀三百兩。

楊志良昨則表示，《海峽兩岸醫藥衛生合作協議》並非他簽的，而是由海協會、海基會簽約。對於經濟民主連合智庫召集人賴中強要他切腹，楊志良回嗆「去他X的蛋，根本是胡扯，是他要切腹，不是我要切腹」，強調百姓的健康、生命最重要，管他是大陸人、台灣人，最重要的是防疫，所以大陸要提供台灣防疫的資料。剛發生疫情時，台灣就根據《海峽兩岸醫藥衛生合作協議》，派了2個專家到大陸武漢，這個協議是為了華人的生命和健康著想才簽訂的。

(中時新聞網)