農委會為協助農（漁）民子女繼續升學就讀高中（職）及大專校院，設有助學金的機制。109學年度2學期農漁民子女助學金於3月2日開始受理申請，請農（漁）民朋友把握時間，於3月31日前向戶籍所在地基層農（漁）會申請。

農委會表示，農漁民子女助學金申請條件包括：

一、申請人為農保被保險人、農會正會員之農民或漁會甲類會員之漁民。

二、學生之父母最近一年度綜合所得總額未超過新臺幣114萬元。

三、學生前一學期德行成績乙等或70分以上，且未領取政府學雜費減免優待補助者。

農委會指出，這項助學金金額私立大專校院（含五專四、五年級）為新台幣13,000元；公立大專校院及私立高中（職）（含五專一、二、三年級）為6,500元；公立高中（職）為4,000元。由於教育部實施十二年國民基本教育，推動高級中等學校一定條件免學費措施，凡高中（職）生符合相關法令免繳學費，申請人則不得領取該助學金；惟仍繳學費之高中（職）生且108年度父母綜合所得總額未超過114萬元者，申請人得依規定申領該助學金。

農委會說明，該助學金之申請規定及申請表件，均登載於該會網站，可上網(https://www.coa.gov.tw)點選：「線上申辦」→「農民福利與救補助」下載；或就近洽詢當地直轄市、縣（市）政府或基層農（漁）會。

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