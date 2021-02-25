高雄朕豪〈皇豪〉中餐廳的〈黑豬腩叉燒〉，標榜是用台灣黑豬的五花肉以肥3、瘦7的比例燒製。（圖／姚舜）

高雄朕豪酒店旗艦中餐廳〈皇豪〉中餐廳有460個座位，15間包廂，規模非常大。（圖／姚舜）

高雄朕豪酒店〈皇豪〉中餐廳最大的包廂有一30人大圓桌，非常氣派。（圖／姚舜）

〈皇豪〉中餐廳標榜食材用料高檔，〈蟲草海馬燉螺頭〉用了2種螺肉並以海馬入饌。（圖／姚舜）

高雄朕豪〈皇豪〉中餐廳的〈濃湯花膠佐烏魚子〉，花膠發得恰到好處，除用玉米雞油熬煮的黃湯賦味，並現刨烏魚子提鮮。（圖／姚舜）

高雄朕豪〈皇豪〉中餐廳的中式 甜點〈皇廷新疆棗皇糕〉，用大棗與椰汁為主要原料製作，口感彈Q、甜而不膩。（圖／姚舜）

高雄朕豪〈皇豪〉中餐廳主廚蔣文正，曾為台北W飯店〈紫艷〉中餐廳主廚。（圖／姚舜）

高雄朕豪酒店館內〈京翠港式飲茶〉餐廳，有3大用餐區共520個座位，12間包廂。（圖／姚舜）

高雄朕豪酒店館內〈京翠港式飲茶〉餐廳，有燒臘廚房、蒸點廚房與熱炒廚房，以及一個水吧，全採開放式設計，客人可清楚看見料理過程。（圖／姚舜）

高雄朕豪酒店〈京翠港式飲茶〉餐廳的港點〈鮑魚雞粒酥〉，製作精巧、形色搶眼。（圖／姚舜）

高雄朕豪酒店館內〈京翠港式飲茶〉餐廳，除供應港式飲茶港點，菜單上也有港式茶餐廳菜式如〈澳門豬扒包〉。（圖／姚舜）

高雄朕豪酒店館內〈京翠港式飲茶〉餐廳的〈金箔龍蝦餃〉，以龍蝦肉為內餡。（圖／姚舜）

高雄朕豪酒店館內〈京翠港式飲茶〉餐廳亦供應港式大排檔的粥粉麵飯，圖為〈鮮蝦靚雲吞湯〉。（圖／姚舜）

高雄朕豪酒店館內〈京翠港式飲茶〉餐廳菜單上的〈咖哩魚蛋魷魚豬皮〉，開胃下飯、味道很好。（圖／姚舜）

高雄朕豪酒店〈京翠港式飲茶〉餐廳的〈鹹魚吊片蒸肉煲仔飯〉，鹹魚吊片蒸肉蒸好後再香煎，鹹香好味道，鍋底鍋巴更誘人。（圖／姚舜）

大！很大！非常大！開在高雄市博愛路與自由路之間，矗立於愛河之心旁的朕豪大酒店就是大！除700間客房為高雄港都之最、全台客房數第3多的觀光大飯店，館內所有休閒娛樂、運動健身，以及餐飲宴會和會議空間場域也都很大。位在12樓的健身中心除有25米長、10米寬、1.4米深的室內溫水游泳池，並有8種不同療效水療池。朕豪大酒店也是全台最大會議型國際觀光酒店，共有18個會議室，占地近850坪的宴會廳室內挑高11米，最多可同時200桌宴會、2000人聚會。

「志在攻頂」的朕豪酒店餐飲陣容也非常浩大，館內共有12個餐飲營運單位，包括：大廳〈皇怡咖啡廳〉、英籍主廚當家的〈M 烘焙坊〉、澳門籍主廚掌杓的〈京翠港式飲茶〉、〈豪享自助餐〉、〈京享日式自助餐〉、主攻高檔粵菜的〈皇豪中餐廳〉、德國米其林3星主廚顧問的〈美享地餐廳〉、〈皇饕牛排館鐵板燒〉、〈 京心咖啡廳〉、主攻無菜單料理及日式火鍋 〈京樂日本料理〉，以及〈輕食吧〉和〈行政酒廊〉，所有餐廳加總共有2511個客席座位，整個飯店宛如一「美食餐飲航空母艦」，薈萃中西日式美食、提供豐儉由人的選擇。

仔細分析，高雄朕豪大酒店的館內餐廳每種菜系都「不只一套」，而是採「雙軌出擊」，如吃到飽Buffet自助餐廳有2個，如果從日本料理角度看，則有〈京樂〉Omakase日本料理與〈京享〉自助餐，也是兩個。 咖啡廳則有位在大廳的〈皇怡咖啡廳〉，以及位在11樓、有專業咖啡師駐店沖調咖啡的〈京心咖啡廳〉。西式餐廳則有米其林星級的〈MAJESTY美享地餐廳〉，以及主攻牛排與鐵板燒的〈皇饕〉。而同樣都是粵式與港式料理，則有定位較Fine的〈皇豪中餐廳〉，以及兼容港式飲茶與茶餐廳菜式的〈京翠港式飲茶〉。中西日與咖啡廳都是兩個、分進合擊、雙軌出擊。

「滿足不同客層用餐喜好與需求」，朕豪酒店總經理曾維昌表示，表面上看朕豪酒店館內餐廳或許「菜系重疊」，但其實各個餐廳的定位與經營模式不盡相同。至於「為什麼每個餐廳都那麼大？」，則原因是大手筆投資朕豪酒店與美義享天地的義？集團創辦人林義守看好高雄觀光產業的後市。曾維昌並強調，只要產品夠好，不怕客人不上門。

大，確實提高了朕豪酒店餐飲事業的競爭門檻，朕豪酒店也希望藉著多元餐飲業態與商業模式，以及技術層次建立難以更強的競爭優勢。所以飯店內每個餐廳的主廚都頗具資歷來頭，並非泛泛。

主攻高檔精緻粵菜的〈皇豪中餐廳〉主廚蔣文正即是台北W飯店〈紫艷〉中餐廳的前主廚，並曾追隨不同港籍名廚習藝，除擅長烹調料理傳統粵菜，並會透過廚功廚技優化菜餚的風味與口感。

蔣文正烹調的〈皇豪慢燉孔雀鮑〉，雖以南非活鮑入饌，無法做出乾鮑的「溏心」，但口感與風味仍屬上乘，證明他確有功力火候。此鮑魚美餚經過滷煮、煨燜與蒸燉等多道工序精心烹調，成菜後口感柔嫩帶有彈性，提味鮑汁則用玉米雞、赤肉、排骨、鵝掌和鵝翅，以及蠔油、冰糖和老抽熬煮滷汁，其味濃醇，非常道地。

〈濃湯花膠佐烏魚子〉將花膠漲發後先乾蒸再浸冰水定型後，以上湯慢煨，搭配提味的黃湯則是以玉米雞油、雞肉、赤肉、排骨、雞瓜和鵝翅熬煮而成。上桌時並現刨烏魚子增加海味，此一類似義法美食現刨松露或起司的動作，也讓這道菜增加了「儀式感」。

同樣是粵菜與港式美食，〈皇豪中餐廳〉較Fine、較正式，而由港籍主廚鍾巨泉當家的〈京翠港式飲茶〉則企圖全面體現香港常民的飲食文化，這餐廳共有3區、可同時接待520位客人用餐，餐廳有3大用餐區，並有燒臘廚房、蒸點廚房、熱炒廚房與水吧，全部採開放式設計，客人可透過玻璃窗清楚看到廚師作業過程。菜單上具兼容港式飲茶、茶餐廳，以及大排檔的各式港九與澳門的常民吃食，多樣且豐富。

在〈京翠港式飲茶〉，可以嘗到用叉燒、燒腩與燒鵝合組的〈燒臘三拼〉、用蒸籠蒸出的傳統〈 叉燒包〉、以龍蝦肉作餡的〈金箔龍蝦餃〉、用小鮑魚置頂的〈鮑魚雞粒酥〉、〈蟹粉海皇煲〉或〈黑蒜脆皮烏雞〉。另外也可以吃到〈咖哩魚蛋魷魚豬皮〉、〈澳門豬扒包〉或〈絲襪奶茶〉等茶餐廳的菜品，無論是家庭或年輕客層，來此用餐消費都很盡興。

朕豪酒店就像一艘美食餐飲的航空母艦，以大船入港的恢宏氣勢駛進了愛河之心，12個餐飲單位美食薈萃、豐儉由人，預料同棟的義享天地百貨商場開幕後，這裡將成為吃喝玩樂買的地標聚落。

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