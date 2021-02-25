韓國央行25日維持0.5％低利不變，雖然一些經濟數據看起來還不錯，但事實上，新冠疫情已影響到正在復甦的景氣。

正如市場預估一樣，韓國央行在2021年第二次利率決策會議投票通過，維持目前歷史新低0.5%利率不變。

經濟分析師表示，目前韓國低通脹壓力與高漲房價，也讓韓國央行決定先按兵不動。

元月，韓國社會疫情嚴峻，市場對景氣是否在復甦軌道上存疑，韓國央行也決定不動0.5%低利。

回溯2020年疫情剛發威時，為了防止經濟大崩盤，韓國央行當時緊急降息0.5個百分點後，並在2020年5月將利率一口氣降至歷史低點的0.5％。

疫情衝擊下，2020年韓國經濟衰退1％，創過去20年來最差一年，但與歐美主要大國相較，韓國萎縮幅度已經算小了。再加上出口數字一直慢慢增溫下，韓國似乎已又回到經濟成長正軌。

在前兩天公布的2月前20天出口數據中，因為國際對晶片與汽車需求強勁，猛拉貨下2月前20天出口年增16.7％。

不過，韓國就業市場，還處於暴風圈當中。韓國統計局（Statistics Korea）曾指出，元月就業人數為2580萬，比2020年同期大減近百萬個工作崗位。這是自1998年12月以來，年減幅度最大的一個月。23年前，因亞洲金融風暴之故，128萬個工作機會，一下子就瞬間蒸發。

新冠疫情2020年初爆發不久後，韓國社會剛開始是減少約20萬職缺，後來變成每個月都有許多工作就此消失。同時，這也是自2009年全球金融海嘯以來，韓國工作機會年減量最多一次。至於2020年整年中，失業人口又創下自1998年以來最多的一年。

目前，韓國出口雖現景氣春燕，但民間消費不給力與就業市場還沒走出寒冬期，也讓韓國央行是一個頭兩個大。但放眼2021年經濟成長，韓國央行還是樂觀預估將上看3％。

(時報資訊)