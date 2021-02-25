德國強勁經濟數據，支撐了那些準備從經濟復甦中獲益的部門，歐股上揚；然而市場對通膨和股票高估值的擔憂，抑制了漲勢。

周三泛歐Stoxx 600指數收漲1.89點或+0.46%，為413.21點。德國DAX指數上漲0.8%；德國公布第四季經濟成長率終值，從0.1%上修為0.3%，優於預期。

旅遊休閒股漲1.9%，並來到近一年高點，在寄望全球主要國家解除產業封鎖的樂觀信心下，引領歐股其他部門上漲。然而全球航空機構IATA仍警告，航空業在2021年將遭遇進一步阻力。

IG集團首席市場分析師Beauchamp認為，由於企業高估值，市場最近下滑，但投資人越來越相信，隨著歐洲經濟逐步開放和企業收入改善，目前股票的估值是合理的。

基準Stoxx 600指數已從去年三月的低點彈升了50%，但是仍低於美國夥伴股市標普500的彈升75%。

美聯準會主席包爾(Powell)周二重申，儘管有通膨上升的跡象，低利率政策仍維持不變。

阿斯利康(AstraZeneca)跌0.2%；該瑞典/英國藥廠告知歐盟，第二季將供應低於合約半數的疫苗給歐盟。

挪威鮭魚養殖業者Bakkafrost連續第二日為歐股跌幅最大個股；疫情因素，該公司第四季財報出現虧損。

德國運動用品商Puma跌2.1%；該公司第四季完成銷售和獲利標，然預期，然預期封鎖措施將對第二季末的業績表現有嚴重衝擊。

義大利電信大漲9.2%；該公司表示，今年獲利和銷售將有穩定表現。

(時報資訊)