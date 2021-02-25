輝達（Nvidia）上季財報與本季財測均意外強勁，其旗艦款遊戲晶片供應可望在未來幾個月內保持緊俏，但執行長黃仁勳在法說會上表示，他不認為輝達向加密貨幣礦工銷售處理器的業務將「極大幅度的增長」，受此消息影響，周三盤後輝達股價從上漲3%急轉直下，目前下跌逾2%，報567美元。

輝達宣布將自3月起向工業級礦工銷售加密貨幣處理器，但黃仁勳表示，他不認為這會占公司業務很大的一部分，他並表示：「隨著我們邁向前進，我們預期這將成為我們業務的一小部分。」

輝達公布，第四財季（截至1月底）營收年增60.8%，為50億美元，優於市場預期的48.2億美元。

以業務與產品部門來看，遊戲晶片營收25億美元，優於市場預估的23.6億美元。數據中心晶片營收為19億美元，亦優於市場預估的18.4億美元。車用晶片營收年減11%，為1.45億美元，全年營收下滑23%。

經調整後每股盈餘為3.1美元，亦優於市場預期的2.81美元。

輝達預估其第一財季營收為53億美元加減2%，優於市場預估的45.1億美元。

在全球各地仍在等待新冠肺炎疫苖開打時，居家防疫令帶動可加速電玩遊戲的晶片需求高漲，而加密貨幣挖礦熱亦使該公司的遊戲晶片再度受到歡迎。

雖然輝達向來以遊戲繪圖晶片聞名，但其積極進軍用於處理如數據中心語音與圖像識別等任務的人工智慧晶片，已使該公司超越競爭對手英特爾與超微，成為市值最高的半導體製造商。

(時報資訊)