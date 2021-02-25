台北市市民大道上一間洗車店老闆日前在店門口洗抹布，洗完後隨手一扔，將抹布丟在店外的人行道上；不料一輛機車恰巧騎上人行道，並不偏不倚地輾過抹布，導致整輛車傾斜摔倒；如此「神準」的影片曝光後，許多網友則笑稱「是跑跑卡丁車在丟道具？」、「這準度應該有練過」。
該網友在臉書「爆廢公社公開版」公開一段監視器影像，一名洗車店老闆在店門口洗抹布，不過他洗完後竟隨手一扔，將抹布丟在店外面的人行道上，不料此時一輛機車正好從路邊騎上人行道，騎士壓過抹布後，機車直接向右邊滑行，而騎士整個人連人帶車向左邊傾斜倒下。
老闆見狀後趕緊向前將騎士扶起，而原PO則說：「抹布不要亂丟，人行道不要亂騎」。該影片在1天之內吸引上千則留言，有網友說「踩到香蕉皮一樣」、「有沒有那麼剛好」、「跑跑卡丁車道具賽？」「絕對有練過，高手在人間」、「騎上人行道，已經違規了」、「是抹布預測了機車路線，還是機車以為在玩瑪麗歐賽車呢？」
根據道路交通管理處罰條例第45條及74條規定，駕車違規行駛人行道，或於設置有必要之標誌或標線供慢車行駛之人行道上，未讓行人優先通行，汽機車處600元以上、1800元以下罰鍰、自行車處300元以上、600元以下罰鍰，不過洗車店老闆也可能吃上傷害、民事官司。
文章來源：臉書「爆廢公社公開版」影片
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。