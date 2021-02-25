老闆將抹布丟在店外的人行道上，不料一輛機車恰巧騎上人行道，並不偏不倚地輾過抹布，導致整輛車傾斜摔倒。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社公開版」影片）

台北市市民大道上一間洗車店老闆日前在店門口洗抹布，洗完後隨手一扔，將抹布丟在店外的人行道上；不料一輛機車恰巧騎上人行道，並不偏不倚地輾過抹布，導致整輛車傾斜摔倒；如此「神準」的影片曝光後，許多網友則笑稱「是跑跑卡丁車在丟道具？」、「這準度應該有練過」。

老闆將抹布丟在店外的人行道上，不料一輛機車恰巧騎上人行道，並不偏不倚地輾過抹布，導致整輛車傾斜摔倒。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社公開版」影片）

該網友在臉書「爆廢公社公開版」公開一段監視器影像，一名洗車店老闆在店門口洗抹布，不過他洗完後竟隨手一扔，將抹布丟在店外面的人行道上，不料此時一輛機車正好從路邊騎上人行道，騎士壓過抹布後，機車直接向右邊滑行，而騎士整個人連人帶車向左邊傾斜倒下。

老闆見狀後趕緊向前將騎士扶起，而原PO則說：「抹布不要亂丟，人行道不要亂騎」。該影片在1天之內吸引上千則留言，有網友說「踩到香蕉皮一樣」、「有沒有那麼剛好」、「跑跑卡丁車道具賽？」「絕對有練過，高手在人間」、「騎上人行道，已經違規了」、「是抹布預測了機車路線，還是機車以為在玩瑪麗歐賽車呢？」

根據道路交通管理處罰條例第45條及74條規定，駕車違規行駛人行道，或於設置有必要之標誌或標線供慢車行駛之人行道上，未讓行人優先通行，汽機車處600元以上、1800元以下罰鍰、自行車處300元以上、600元以下罰鍰，不過洗車店老闆也可能吃上傷害、民事官司。

(中時新聞網)