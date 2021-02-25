在面板報價大漲的激勵之下，25日早盤面板雙虎爆量大漲，開盤僅半小時雙雙爆出25萬張的巨量。友達（2409）盤中股價大漲逾8％、均價約19.75元，為近6年來高點，群創（3481）盤中漲幅也超過6％，均價約17.6元，為5年半以來的高點。另外，彩晶（6116）盤中一度來到14元，寫下7年多以來的高點。

在玻璃基板和IC缺貨的影響之下，2月份面板價格漲幅較1月份擴大。32吋、43吋電視面板2月份價格調漲約4～5美元，32吋面板均價來到70美元，43吋面板均價約121美元，相比去年價格低點都已經翻倍。至於50吋以上的大尺寸電視面板，2月價格都調漲了10美元，55吋面板均價回到190美元，65吋面板均價約240美元，相比去年此時平均漲幅高達70～80％。

中小尺寸面板價格同樣看漲，a-Si面板整體仍處於供不應求情況，價格小幅提升，再加上驅動IC緊缺影響，預計a-Si面板供需偏緊情況將持續到2021年第四季度。就連LTPS面板廠也接近滿產，低價格區間的LTPS面板也跟進漲價。中小尺寸面板需求暢旺，彩晶、凌巨（8105），訂單能見度直達年中，目前產能供不應求，價格也是上漲的走勢。

(工商 )