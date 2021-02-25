悲劇了！一名網友進行針灸治療，半張臉插滿針後，被請到外面休息，而他乖乖在外面等了15分鐘後，竟發現診所鐵門緩緩拉下來，讓他當場露出生無可戀的表情，也無奈直呼，這樣我要找誰拔針？爆笑畫面一曝光，讓許多人笑瘋，還有人表示敷面膜時看到，爆笑到把面膜噴飛。

一名男網友在抖音（TikTok）上傳一則影片，男子去診所進行針灸治療，半邊臉被插滿針後，卻被請到外面等候，原PO也乖乖照做了，未料15分鐘後，診所的鐵門竟在他眼前緩緩拉下來，讓他當場看傻直呼「我要找誰拔針？」

男半臉插滿針，聽護理師話出去外面等，15分鐘後鐵門竟拉下來，結局悲劇了。（圖／翻攝自抖音）

短短14秒的內容戳中網友笑點，影片被分享出去後，引發網友討論， 「真的眼神死，跪求後續」、「太好笑，我重複看好幾次」、「我剛好在敷面膜，滑到你的影片瞬間廢了一個面膜」、「好好笑快瘋掉」、「針鋒相對，無法自拔」、「實在是太好笑了」、「看到他的臉我快笑死」。

不少網友開玩笑給建議，「護士表示：休息了，明天再來，回去洗澡自己小心一點」、「對不起，最近同樣也在接受針灸治療的我實在是忍不住狂笑出來，怎麼辦？快找一個看起來有像醫生的人出針吧！」但也有網友質疑，發生這樣悲劇的事情，如果真的很著急的話，第一件事情竟是拿手機拍抖音，這樣不太合理吧！

(中時新聞網)