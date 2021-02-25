遊戲光碟連鎖零售商GameStop(代號：GME)周三(24日)疑似再現軋空潮，收盤狂漲103.94%，報91.71美元，盤後再爆衝87.5%，達171.96美元，已是周三開盤價44.97美元的3.8倍有餘，最大網路論壇Reddit股板WallStreetBets(華爾街博弈，縮寫WSB)也一度當機，許多人憂心劇烈波動又將來臨。

上波軋空潮中也成為目標的連鎖電影院業者AMC也收漲18.05%，盤後再衝21.89%，報11.08美元；耳機製造商Koss收漲54.96%，盤後也暴升55.48%，報28.67美元。WSB一度無法運作，Reddit還在調查原因。

投資顧問公司Gradient投資經理人甘格(Keith Gangl)說：「看來Reddit鄉民還很活躍，一些消息顯示他們再次出動，但我無法確定熱潮這次能持續多久。」但即使是散戶指揮中心WSB，當機前也有很多人搞不清楚為何GME又驟然上漲，甚至有人猜測是上波軋空潮慘賠的避險基金梅爾文資本(Melvin Capital)回補。

消息面上似乎沒有特別原因可以支撐GME再次有如此瘋狂漲勢。GameStop周二(23日)以加速組織調整、發展線上零售業務為由，讓財務長貝爾(Jim Bell)辭職，但否認與軋空潮有關。

GME今年1月引發WSB發動的散戶大軍軋空攻勢，讓數家做空機構認賠平倉，也不敢再公開發布做空分析，該股一度飆升超過1600%，從年初不到20美元衝到481.99美元，但從1月下旬起斷崖式下滑到曾數度跌破40美元。整整1年前，GME股價還不到3美元。

(中時新聞網)