聯電(2303)每股擬將配發1.6元現金股息，創21年來新高。聯電ADR止跌反彈2.45%。聯電今開高1.6元為56.3元，盤中漲幅在2%之上。
聯電ADR收在10.05美元，漲0.24美元，漲幅2.45%，換算每股為台幣56.9元。聯電周三收低在54.7元，外資連續五天共賣超174613張。
聯電去年營收創歷史新高，淨利創14年高，每股純益2.42元。將配發1.6元現金股息，創21年來新高。以今天早盤開盤56.3元計，殖利率約2.84%。
聯電去年受惠8吋晶圓代工接單暢旺，加上28奈米業務大幅成長，營運表現亮麗，營收達1768.2億元，創歷史新高，歸屬母公司淨利291.89億元，創14年高，每股純益2.42元。聯電董事會24日通過109年度財報，並決議每股配發1.6元現金股息。
因應增購設備或綠色環保相關支出，聯電董事會決議發行150億元額度內無擔保普通公司債。此外，聯電董事會還通過資本預算執行案62.29億元，供產能建置需求。
(時報資訊)
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