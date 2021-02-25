台南市安平區爆發黑道連環追殺，從事權利車買賣的男子王重傑，16日遭昔日好友蔡秉逸（蝦米）夥同多人當街砍殺輾死，涉案嫌犯一一投案或落網，唯一仍在逃的徐姓男子，今（25日）上午6時許已主動向警方投案，目前詳細情況正進一步調查釐清中。

台南安平黑道連環殺，起自1月21日唐姓直播主遭綁架勒贖事件，2月16日，王重傑在大街上遭人追殺、輾死，過程中還攔下無辜男大生的機車，「3貼」逃命，引發社會關注；警方查出王昔日友人綽號「蝦米」蔡秉逸涉有重嫌，而王橫死街頭，道上友人也誓言為他討公道。

警方火速逮獲涉案3人，但包括主謀蔡秉逸、駕車的曾俊男及與參與的劉、徐等4人仍在逃，警方將曾、蔡2人列為主嫌，並阻斷蔡男金援逼他現身，以期阻止事態惡化。王男的老大、綽號「建文」的陳建文更發出江湖追殺令，蔡秉逸老家與女友名下座車均遭波及撒冥紙。

未料，曾男前天下午現身投案後，蔡晚間穿防彈背心、手持雙槍，獨自闖入陳建文的公司，朝陳建文連開多槍奪命。蔡行凶後，現場丟下凶槍，不久就自行向警方投案。

陳建文遭昔日小弟槍殺身亡引發震撼，台南及外縣市幫派都放話要為他復仇，在逃劉男擔心遭報復，昨（24日）凌晨投案，徐姓男子成為唯一在逃嫌犯，自知已成黑白兩道追捕的頭號目標，今早也自行投案。

(中時新聞網)