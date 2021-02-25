大陸全國兩會即將召開，目前所有省已召開地方兩會，多地政府工作報告釋放出持續加碼綠色發展、做大做強環保產業的信號。大陸生態環境部相關報告顯示，到2030年全國低碳產業的產值預計將達到人民幣23兆元，對GDP的貢獻率將超過16％。
據《經濟參考報》報導，不少省份明確提出發展綠色經濟，並勾勒出詳細施工圖，其中能源裝備製造、新能源汽車等成為地方佈局熱點。
各省政府工作報告顯示，「強化污染防治和生態建設」、「推進生產生活方式綠色轉型」、「提高能源資源利用效率」、「控制碳排放」等成為各地實現生態環境水準邁上新臺階的關鍵發力點。
上海表示2021年環保投入相當於全市生產總值的比例保持在3％左右，同時強調「聚焦深入打好污染防治攻堅戰」、「啟動第八輪環保三年行動計畫」。雲南提出深入開展污染防治行動，持續打好三大保衛戰和「8個標誌性戰役」。
實現碳達峰也成為各地任務清單標配。福建提出，制定實施二氧化碳排放達峰行動方案，支持廈門、南平等地率先達峰，推進低碳城市、低碳園區、低碳社區試點。
北京提出，加強細顆粒物、臭氧、溫室氣體協同控制，突出碳排放強度和總量「雙控」，明確碳中和時間表、路線圖。上海提出，制定實施碳排放達峰行動方案。天津提出，持續調整優化產業結構、能源結構，推動鋼鐵等重點行業率先達峰和煤炭消費儘早達峰。
(旺報 )
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