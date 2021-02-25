再過一天就是元宵節，雖受疫情影響，各地元宵活動紛紛取消，但新北市鶯歌區為迎接牛年到來，集結社區各學校、鄰里社區、藝術家製作各式燈籠，高掛公所前道路，行政大樓前也擺放了「牛轉乾坤」花燈，希望能為新的一年祈福，盼扭轉疫情。

鶯歌區公所表示，農曆年前小年夜起至明日為止公所行政大樓前都有展示彩繪燈籠，希望藉由年節喜慶揮別疫情，今年也首度布置彩繪燈籠繽紛大道，特別的是有許多燈籠是由國際藝術大師蘇正立、劉錦日、林阿伍、蘇慈美、高義煌、張美雲等人繪製，而在裝置藝術旁還有祈福牆供里民書寫，除了能打卡拍照外，還可為疫情祈福。

鶯歌區長施明慧表示，區公所非常重視傳統文化節慶，能讓民眾重溫傳統文化的盎然情趣，也期盼透過燈籠懸掛，讓大家感染喜悅，懷抱希望，迎向圓滿如意的歡樂金牛年，牛轉疫情，今年過年期間疫情仍然嚴峻，但期盼大家能共同齊心打造健康安全的環境，共同團結做好防疫工作，全民攜手渡過。

(中時 )