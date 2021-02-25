2009年東港「得利10號」運毒案，船主林進龍、船長陳火盛原本均被判18年定讞，在冤獄平反協會救援下，林進龍2020年已獲判無罪。陳火盛歷經2966天服刑，25日再審結果也出爐，同樣獲判無罪，走出法庭時特別感謝司法還他清白。

2009年5月台商林金群與謝龍宗在菲律賓購買6公斤海洛因磚，藏放在3台裝有DVD播放機的紙箱內，佯稱機器故障，轉交給正好在菲國漁港卸貨的「得利10號」船長陳火盛，委託他帶回東港交給舊識林進龍帶回台灣修理。

待漁船回到東港，林進龍叫兒子到港口取紙箱並聯繫中間人「阿鳳」取貨，阿鳳則叫丈夫謝龍宗駕車前往林宅取貨，被埋伏員警逮捕。

檢方依運輸一級毒品重罪起訴林進龍、陳火盛等4人，林金群則因滯菲遭通緝，2015年被遣返回台受審。2012年林進龍、陳火盛各被判18年定讞，林進龍直接逃亡，2017年獲冤獄平反協會救援，2020年2月獲最高法院判決無罪確定。陳火盛2012年入獄服刑，2020年10月獲准再審，同樣翻案成功，總計服刑2966天。

林進龍、陳火盛兩人翻案主因，關鍵在林金群2015年返台受審時，向檢方坦承當年陷害林、陳2人。

高雄高分院2020年10月裁准陳火盛再審理由指出，林金群指陳火盛全程不知道紙箱藏毒，加上林進龍已獲判無罪確定，合議庭認為陳火盛一案有必要重啟釐清，准予再審。

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(中時 )