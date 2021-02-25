1.南亞科(2408)：周三記憶體現貨市場報價上漲，加上美光昨夜大漲4.86%，帶動盤初漲逾3.5%，再戰百元大關。

2.聯電(2303)：擬配息1.6元、創21年新高，加上昨夜ADR漲2.45%，盤初股價穩漲逾2.5%，企圖拿回5日線。

3.台積電(2330)：昨遭三大法人聯手賣超18132張，惟昨夜ADR大漲2.48%，今早彈升逾1%，拚回月線。

4.中鴻(2014)：去年轉盈、EPS 0.37元，法人估首季營運可望續旺，盤初股價一度彈升近5%。

5.耿鼎(1524)：5日線揚升，追價買盤再升溫，盤初爆量觸及漲停。

6.智伸科(4551)：昨三大法人逆勢聯手買超377張，盤初股價開高走高逾4.8%。

7.力旺(3529)：去年每股盈餘9.52元，外資續讚上看850元，早盤上揚近2%，拚回900元關卡。

8.松翰(5471)：去年淨利飆兩倍，每股賺6.11元，股價走揚逾4%。

9.旺宏(2337)：記憶體報價終端需求續回溫，營運受惠，晨盤帶量上攻近4%。

10.鳳凰(5706)：多角化營運健身房搶貴客商機，且國門再度開放，惟位高消風，早盤下挫逾4%。

11.弘憶股(3312)：宅經濟激勵消費性電子，本益比、股價淨值比雙低股衝鋒，股價再衝漲停，飆波段新高價。

12.撼訊(6150)：1月EPS 0.82元，賺贏去年，早盤一度漲近8%。

13.群聯(8299)：樂看NAND Flash，今年營收挑戰500億元大關，早盤攻上漲停，創波段新高。

14.宏泰(1612)：銅價勁揚，可望受惠，早盤漲約5.5%。

15.康那香(9919)：去年純益創高，擬配息3元，早盤漲逾6.5%，收復10日線、觸及月線。

16.日盛金(5820)：公平會點頭「金金併」，早盤漲逾3%，站上短中均線。

17.鴻海(2317)：攜手美Fisker，新電動車2023年Q4量產，整理結束，開盤後大漲逾3%。

18.華新科(2492)：市場旺，營運成長可期，買盤回籠對抗外資賣超，一度上漲3%挑站重回280元。

19.南電(8046)：外資喊出420元新高目標價，多方強勢強，攻上322元。

20.廣宇(2328)：受惠鴻海拚電動車將挹注業績表現，多方崛起，大漲近8%。

21.台玻(1802)：體質好轉，外資連11買，股價重返20元拚站穩。

22.合一(4743)：糖尿病新藥取得台藥證，今日拉出第二根漲停後打開，陷入300元攻防。

23.耀登(3138)：測試領域能量爆發，問鼎網通股王氣勢再起，股價連拉兩根漲停，但盤中漲停遭打開。

24.友達(2409)：外資目標價喊2字頭，多頭氣勢如虹，晨盤一度觸頂，衝上20元及逾9年半高價。

25.群創(3481)：3月3日重啟法說會，法人估Q1獲利仍是百億元起跳，昨獲三大法人聯手買超相挺，晨盤一度放量彈高7%，續創逾5年半高價。

26.彩晶(6116)：非晶矽面板恐缺到Q4，晨盤獲買盤敲進，股價攀揚4%，登6年半高價。

(時報資訊)