對於業界估中廣市價逾35億元，中廣董事長趙少康當初以10億元取得中廣經營權遭疑「賤賣」，趙少康表示，他願意以35億的8折價格，將中廣賣給自由時報。如果還嫌貴，甚至可以35億打對折賣給自由時報，超出10億的部分，全數捐給公益團體。

媒體報導指出，1個中功率電台可賣1、2億元，1個全區網至少8個中功率電台構成，而中廣旗下有中廣音樂網、中廣寶島網、中廣流行網等3個電台，都是全區執照，業界估計，市價至少超過35億元，中廣當初以10億元出售疑涉「賤賣」。

對此，趙少康發聲明表示，他已多次澄清，在國民黨主動接觸徵詢時，一開始就表明只願意接手媒體，不要中廣其他土地等資產，出價10億就是買10億元的媒體，至於其餘土地等資產，基本上要賣還給賣主，因此，當初出價10億元，就是出價者中的最高價，哪來的賤賣？

趙少康說，他願意以35億的8折價格，將中廣賣給自由時報，如果還嫌貴，甚至可以35億打對折賣給自由時報，超出10億的部分，全數捐給公益團體。

(中時 )