藻礁公投領銜人潘忠政表示，距離目標的35萬份仍差約22萬餘份。（林良齊攝）

自從國民黨表態支持「藻礁公投」後，經濟部與中油澄清動作頻頻，甚至指出「第三天然氣接收站已經不在藻礁區」，但遭藻礁公投小組打臉指出，其中的工業港下面就是藻礁生態系。學界、老師今天站出力挺藻礁公投，呼籲全民一起連署，讓藻礁公投成案。

據統計，截至昨天為止，距離公投二階連署所需要的35萬連署份數，目前仍有約22萬6300的差距。

「今天是藻礁的124次記者會」，長期關注藻礁的中研院副研究員陳昭倫表示，最近這一周藻礁公投被操作成政治對決，包括被執政黨或在野黨被操作成與政治力相關的，「十分痛心」，身感有責任拉回至運動的初心，因此希望站出來。

觀塘三接案環評委員、中研院生多中心退休研究員劉小如說，「藻礁公投不是反對三接站」，而是希望改在可以在與保護藻礁的點，況且當年評估點不只觀塘，還有其他的評估點；她說，當年如果三接案沒有爭議的話，那為何當年投票時所有的專業環評委員都退席抗議呢？呼籲民眾參與連署、支持公投，重新檢視所有資料，選擇不會傷害藻礁的地點。

台灣大學公共衛生學系助理教授張弘潔說，台灣不僅要留下僅有的藻礁，更需要擴大保育面積，藻類固碳比樹木更有效率，政府的永續發展目標不能只是表面喊喊，結果還是使用破壞性的開發政策。

除了學界力挺外，30間大學學生也發起「粉紅風暴」，邀請學生力挺藻礁公投，近3天已蒐集約1.8份連署；藻礁公投領銜人潘忠政表示，距離目標的35萬份仍差約22萬餘份，隨著近來越來越多人關注藻礁議題，每天回收的連署書也越來越多，如昨天就回收1萬6000多份連署書，「有信心可以達成二階連署」，呼籲民眾填好連署書後盡速寄出。

(中時 )