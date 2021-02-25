港星謝霆鋒早年拍攝電影得到肯定，近年他將觸角轉到餐飲業，並參加綜藝節目《鋒味》、《中國好聲音》等。最近過新年假期，謝霆鋒曬出滑雪影片，引來和他合作多年的霍汶希回應：「我在辦公室等你，自動續約20年的協議準備好了」，一方面逼他回來工作，一方面出自擔心謝霆鋒的心意，讓網友直呼：「兩位的互動好有愛呀」。

謝霆鋒上有明星老爸謝賢，可說從小都在鎂光燈前長大，1996年他以歌手身分出道，1999年來台發行專輯將名氣推到最高峰，從1999年至今，謝霆鋒的經紀合約都在英皇，可說是從小在英皇長大，2014年他更入股英皇成為股東，以每股0.35元買入3.5億前身為漢傳媒的英皇，2年後因公司虧損釋出部分，楊受成佔股34.14%，謝霆鋒則有10.89%。

霍汶希發文。（圖／翻攝自霍汶希Mani微博）

2011年，媒體報導，謝霆鋒以3億港幣，等同約10億台幣的天價向英皇續約8年，被外界打趣稱是賣身契，然雙方合作一直賓主盡歡，據知謝霆鋒續約後，立刻以900萬港幣（約3228萬台幣）片酬接拍林超賢電影《逆戰》，外傳他本來有意自組公司，謝霆鋒駁斥：「我不搞管理，很怕跟人吵架，現在可以告訴你，99%沒有這樣的興趣，況且公司對我很好。」

王牌美女經紀人霍汶希最近參加《乘風破浪的姐姐2》。（圖／翻攝自霍汶希Mani微博）

傳聞當年因謝賢經商失敗欠了不少錢，謝霆鋒16歲時為了還債才與英皇簽約4年，期間因形象問題有過爭執，公司希望他當唱跳歌手，謝霆鋒則一心想要創作，雙方一度冷戰，後來謝霆鋒回頭繼續和英皇合作，2011年謝霆鋒續約成功，外傳就是從紐約回來復職霍汶希立的功，但霍汶希謙虛說：「不關我事」，「總之價錢雙方都滿意。物超所值，很划得來啦！」

謝霆鋒近日曬出極限滑雪影片，和他關係一直很好的王牌經紀人霍汶希打趣要他快回公司，已經準備好續約20年，網友笑說：「英皇對他可不是一般的好」、「這份協議會不會附加了很多自費保險呀」、「哈哈鐵血經紀人上線了」、「羨慕嫉妒王菲！男朋友有顏有才還有錢」。

(中時新聞網)