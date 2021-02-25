蘋果（Apple）現任執行長Tim Cook稍早前在Twitter以及微博發出貼文，紀念蘋果前共工創辦人暨執行長賈伯斯（Steve Jobs）的66歲冥誕。在賈伯斯因病過世後，Tim Cook年年都在賈伯斯生日的一天發文紀念他，並感謝他對自己的啟發。在這個令果粉感傷的日子裡，一起來看看今年Tim Cook如何懷念賈伯斯。

Tim Cook推文分享首先點明了要慶祝這個原本是賈伯斯66歲生日的日子。他表示在歷經與眾不同、需要彼此分離無法相聚的一年之後，人們能了解到科技能將我們沒有限制的連在一起，而這就是賈伯斯的人生以及他所留下的產業最好的證明。賈伯斯所存留的產業仍舊每天持續激勵著他。

Celebrating Steve on what would have been his 66th birthday. Especially in a year where so much kept us apart, technology brought us together in limitless ways. That’s a testament to Steve’s life and the legacy he left, which continue to inspire me every day. pic.twitter.com/4nluynVjFF — Tim Cook (@tim_cook) February 24, 2021

蘋果執行長Tim Cook發微博紀念賈伯斯66歲冥誕。（摘自新浪微博）

他的微博貼文也引起近4千名網友按讚，3百多位網友回應，並且也分享了對他們別具意義的賈伯斯相關照片。在Twitter上則有近7千名網友轉推Cook今年為賈伯斯獻上的推文、有超過4萬5千名網友表示喜愛這一條貼文，引發不少迴響。

賈伯斯與Stephen Gary Wozniak在1970年代共同創立蘋果，但他在1985年與董事會之間的鬥爭失勢而離開蘋果，之後創立NeXT公司、1986則是收購了盧卡斯影業的電腦繪圖部門，成立了皮克斯（Pixar)公司。1996年蘋果決定收購NeXT並且回鍋擔任臨時CEO，拯救當時在垂死邊緣的蘋果。2020年他成為正式CEO，帶領蘋果開創輝煌的iPod、iPhone、iPad時代。他在擔任蘋果執行長的後期與胰腺神經內分泌腫瘤奮戰。而他所選定的接班人Tim Cook在2011年10月4日首次擔綱主角主持產品發表會（iPhone 4s），隔日（2011年10月5日）賈伯斯不敵病魔而過世。

賈伯斯擔任蘋果執行長期間所開發的產品，包含iPod、iPhone、iPad，還有Mac產品線，都持續成為蘋果重要的硬體產品，陪伴著全世界的使用者們。在他冥誕的這一天，想必也有不少果粉對他仍感到相當懷念。

(科技)