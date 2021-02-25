華航董事長謝世謙。（潘千詩攝）

外傳我國首批新冠疫苗最快本周抵台，中華航空有無接到運送疫苗的訂單？華航董事長謝世謙表示，疫苗屬於溫控，疫苗基本上都是CIF（賣方決定）到岸價格，除非衛福部的貨主有特別安排，不然廠商生產時會找自己的貨運代理，貨運代理再接洽航空公司，航空公司運到後再交給貨主，華航只是在整個運送中，是鏈的一環。

謝世謙表示，原則上是以製造商選定貨運代理商，事實上華航在溫控運送有IATA證書（危險貨物訓練課程），華航全部準備好，只等訂單。

(中時 )