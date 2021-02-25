疫苗最快本周抵台？華航：航空僅運送鏈一環 10:342021/02/25 中時 潘千詩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 外傳我國首批新冠疫苗最快本周抵台，中華航空有無接到運送疫苗的訂單？（華航提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華航董事長謝世謙。（潘千詩攝） 外傳我國首批新冠疫苗最快本周抵台，中華航空有無接到運送疫苗的訂單？華航董事長謝世謙表示，疫苗屬於溫控，疫苗基本上都是CIF（賣方決定）到岸價格，除非衛福部的貨主有特別安排，不然廠商生產時會找自己的貨運代理，貨運代理再接洽航空公司，航空公司運到後再交給貨主，華航只是在整個運送中，是鏈的一環。 謝世謙表示，原則上是以製造商選定貨運代理商，事實上華航在溫控運送有IATA證書（危險貨物訓練課程），華航全部準備好，只等訂單。 台商嗅到商機 瞄準綠能環保 台達電灑花 2020營運大豐收 (中時 ) #華航 #運送 #貨運代理 #抵台 #一環 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大陸提供COVAX 千萬劑疫苗 惠及台灣 04:102021/02/25 焦點要聞 《電子零件》台虹去年獲利登高 今年業績拚逐季成長 08:522021/02/25 財經 台積電、聯發科回神 台股開盤大漲逾260點 09:112021/02/25 財經 專家傳真－亞洲新興國家 2021的新挑戰和新機會 04:102021/02/25 專題周報 陸二極體廠再漲 台供應鏈樂 04:102021/02/25 證券．權證 邱志偉盼政府援手 共創美台雙贏 04:102021/02/25 財經焦點 合一糖尿病新藥 取得台藥證 04:102021/02/25 證券．權證 外資賣神山 台股驚跌230點 法人：休息後再攻萬七 04:102021/02/25 財經要聞 疫情緩 邊境3月起四大鬆綁 04:102021/02/25 財經要聞 華航資深副總高星潢 升任總經理 04:102021/02/25 財經要聞 台鐵工安意外 3疑點待釐清 04:102021/02/25 社會新聞 生活熱門新聞 他學測56級分想念藥學系 過來人揭1原因疾呼：保證後悔 - 生活 學測54級分他只想念台大 網一看急勸：只會誤你4年 - 生活 準岳母拒給嫁妝要104萬聘金 再列2條件他傻了：要花500多萬 - 生活 國中會考滿級分棄建中 學霸謝秉宏學測拿下74級分再創校史紀錄 - 生活 搭客運椅背狂被踹轉頭開嗆 對方一舉動她瞬間暴怒 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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